El PSOE retiene la Alcaldía de Ibiza al corregir un error la Junta Electoral

La Junta Electoral acaba de confirmar que el PSOE fue la lista más votada en Ibiza el pasado domingo al concederle los 993 votos que estaban pendientes de analizar tras detectarse un error en la comunicación de los datos al Ministerio del Interior. El PSOE fue el partido más votado en la capital, cuando los datos facilitados al final de la jornada electoral daban la victoria al PP de José Vicente Marí Bosó.

En el recuento definitivo realizado esta mañana en los juzgados, con presencia de los apoderados de todos los partidos políticos, las once mesas electorales que estaban bajo sospecha han visto rectificados sus resultados. En casi todas ellas Proposta per Eivissa obtenía casi diez veces más votos que el PSOE, hecho éste que levantó las sospechas socialistas desde el primer momento.

Con estos resultados, el PSOE se queda con nueve concejales, el PP con ocho y Podemos y Ciudadanos, con dos cada uno. Además, se quedan sin representación en el Ayuntamiento Proposta per Eivissa (PxE), de Toni Roldán, que había obtenido dos concejales, Ara Eivissa y Vox, que lograron uno cada uno. De este modo, Rafa Ruiz podrá seguir siendo alcalde con una alianza con los dos ediles de Unidas Podemos.

Los representantes del PP en la reunión de la Junta Electoral han firmado el acta que certifica la victoria de la lista encabezada por el todavía alcalde, el socialista Rafa Ruiz. El candidato popular, José Vicente Marí Bosó, ha confirmado que acepta el resultado y que su partido no impugnará la resolución de la Junta Electoral. "Haremos una oposición constructiva", ha señalado Marí Bosó a la salida del recuento. También ha admitido que, emocionalmente, lo sucedido "no es plato de buen gusto". Nada más concluir el recuento, ha felicitado a Ruiz por los resultados definitivos.

Mientras la secretaria de Organización del PSOE, Patricia Abascal, se ha declarado "felicísima" por el escrutinio definitivo, el responsable de Proposta per Eivissa, Antonio Roldán ha admitido que "a uno se le queda cara de tonto" al pasar de ser decisivo en el Ayuntamiento a quedar sin ningún concejal. "Esto es propio de una república bananera", ha añadido.

Las mesas conflictivas donde se hizo un recuento erróneo eran dos de la Escuela de Turismo, tres del colegio Can Misses, dos de Can Ventosa y cuatro del colegio Cas Serres. En todas ellas, Proposta per Eivissa superó al PSOE e, incluso, en ocho fue la formación más votada.