PP y Cs critican que Correos gaste 250.000 euros en su nuevo logo

El PP y Ciudadanos han coincidido este miércoles en criticar que Correos se haya gastado 250.000 euros a cargo del "dinero público" que paga "el contribuyente" en un nuevo logo que es similar al anterior, un hecho que han calificado de "indignante", una "vergüenza" y "tomadura de pelo".

Correos presentó este martes su nueva imagen corporativa, que mantiene su característica cornamusa y corona, así como el color amarillo corporativo, pero con un diseño más sencillo, ágil y abierto, según la compañía.

El secretario de Comunicación Corporativa del PP, Sergio Ramos, ha tildado de "auténtica vergüenza" este cambio de logo de la compañía postal que ha realizado su presidente, Juan Manuel Serrano, "exjefe de gabinete" de Pedro Sánchez.

"Es algo que se ha pagado con el dinero del contribuyente y ha costado 250.000€, además del coste de cambiar el logo en todos los soportes", ha añadido el diputado canario del PP en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Correos le ha contestado que en octubre de 2016, cuando gobernaba Mariano Rajoy, se publicó "el pliego de condiciones técnicas de implementación de nueva arquitectura de marca y desarrollo de identidad visual de Correos, que fue adjudicado en septiembre de 2017". El importe de licitación fue de 250.000 euros, según ha añadido la compañía.



"Una tomadura de pelo"

Sin embargo, Sergio Ramos ha subrayado que él no pone "en duda el contrato público" sino que "los actuales responsables no hayan vigilado que no se puede cobrar 250.000€ por quitar 'las bolas' de una corona". A su entender, es "legal" pero "una tomadura de pelo".

En parecidos términos se ha expresado el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que ha criticado el gasto de "cientos de miles de euros en cambiar el logo para dejarlo igual".

En este sentido, ha recalcado que es "indignante" la forma en la que dilapidan dinero público" en el PSOE. "Primero colocaron al jefe de gabinete de Sánchez como presidente de Correos, sin tener ni idea del negocio y a razón de 200.000€/año", ha asegurado en un mensaje en la misma red social.



Batería de preguntas en el Congreso

Paralelamente, Ciudadanos ha presentado en el Congreso una batería de preguntas parlamentarias en las que cuestiona ese gasto de Correos en renovar su imagen cuando acabó el año pasado con un déficit de más de 178 millones de euros.

Por eso, la diputada Marta Rivera quiere saber cuánto ha pagado la empresa pública por el diseño de esta nueva imagen y también cuánto ha costado su campaña de lanzamiento para "comunicarlo a todos y a todas", citando el tuit con el que Correos presentó esta renovación.