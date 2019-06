ERC no bloqueará la legislatura de Sánchez pero exige hablar sobre Cataluña

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que no va a bloquear la legislatura, pero ha exigido "hablar" sobre la situación de Cataluña porque el problema -ha subrayado- se soluciona dialogando "y no con togas y porras".

Rufián, que no ha aclarado si su grupo parlamentario se abstendrá o no en la investidura de Sánchez, ha asegurado que el entendimiento será posible si enfrente tienen "un PSOE valiente" que apueste por el diálogo.

JxCat no apoya investidura

Junts Per Catalunya ha anunciado este jueves que en este momento no apoya la investidura de Pedro Sánchez porque "no se dan las circunstancias" ante la "vulneración de derechos" de los tres diputados de esta formación que se encuentran en prisión preventiva y que han sido suspendidos.

Así lo ha apuntado en una rueda de prensa la portavoz de JxCat, Laura Borrás, quien tras lamentar que su partido no pueda votar "en bloque" con sus siete escaños por la suspensión de sus tres compañeros, ha advertido también de que no habrá "más cheques en blanco" a Sánchez por parte de esta formación.