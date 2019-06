Raúl Cuesta (ASP): "No somos ni los más populistas ni los más fanáticos ni los menos transparentes"

Raúl Cuesta, portavoz nacional del sindicato ASP contesta a las preguntas de LA NUEVA ESPAÑA analizando cómo afronta su formación las próximas elecciones al Consejo General de la Policía.

¿Cómo afronta la ASP estas elecciones al Consejo de la Policía?

Con mucha ilusión y energía, hemos marcado un antes y un después desde el año 2015 tras nuestra llegada al Consejo de la Policía, un claro ejemplo de ello es que este año hemos conseguido que ningún viejo sindicato dé regalos a cambio de votos en estas elecciones, algo impensable hace apenas un año. No somos ni los más populistas ni los más fanáticos ni los menos transparentes, pero nuestros delegados junto con el CEN (Comité Ejecutivo Nacional) sí que nos convierte en el sindicato que más trabaja, que más logros consigue. No lo dudamos ni un minuto, comenzamos a judicializar todas las injusticias que otros llevaban 40 años tapando, como las embajadas a dedo, las comisiones de servicio irregulares, los Máster para Comisarios en La Universidad Rey Juan Carlos, etc. y eso nos ha convertido también en los más valientes.

Los compañeros se han enfrentado a lo largo de los últimos meses con una fuerte contestación en la calle, ¿qué tiene que cambiar en el mundo sindical del Cuerpo?

El panorama es sencillo a día de hoy hay dos bloques muy diferenciados. Por un lado, los que conformaban la unidad de acción que según palabras de Eugenio Pino eran los que estaban controlados por Gago (Hombre de Villarejo) y les decían por donde tenían que tirar, llenos de regalos, embajadas, liberaciones para fines no policiales, promociones inmobiliarias, sobresueldos y el derroche. Y por otro lado ASP que no le debe nada a nadie y que no hemos dudado ni un momento en denunciar y sacar a la luz todas estas barbaridades.

¿La equiparación es lo más importante ahora mismo?

Sí, pero no solo la económica, ASP incomprensiblemente es el único sindicato que ha realizado un estudio y una auditoria analizando todos los cuerpos policiales autonómicos y hemos detectado 27 agravios retributivos. La labor policial no solo es dinero, la jubilación es muy importante, los derechos laborales, los medios materiales y las infraestructuras son esenciales para que los Policías Nacionales prestemos un servicio de calidad ante la ciudadanía. En la Policía Nacional se suicida un compañero al mes y parece que a nadie le importa a excepción de nosotros.

¿Qué otras cosas necesita el cuerpo?

Transparencia, modernizarse reformando el actual modelo policial de 1986, ampliar urgentemente las plantillas que están bajo mínimos, tratar a los policías como personas en vez de como simples números de placa, nuevas comisarías, terminar con los agravios entre diferentes policías y empezar a tratar con respeto a todas las unidades especiales y al conjunto de hombres y mujeres que damos la vida durante 24 horas 365 días al año para que España sea un país seguro. Aquí en Asturias hemos visto cosas impensables en vuestra UIP que hemos llevado ante los tribunales y que nos duelen tanto como las concesiones de cruces rojas a comisarios que no han pisado jamás la calle€ podríamos decir que nos queda aún mucho por mejorar.

¿Qué concepción cree que tiene la ciudadanía de sus agentes?

Creo que la ciudadanía está orgullosa de su Policía Nacional y los policías nacionales estamos orgullosos de servir a los españoles, exceptuando tres o cuatro regiones concretas en donde se fomenta el odio hacia nosotros con la complacencia de los diferentes Gobiernos, como policía te aseguro que nos sentimos queridos y eso nos llena de energía para dar todo lo que llevamos dentro, aunque en muchas ocasiones el propio Ministerio no nos acompañe.

¿Esperan mejorar los resultados de hace 4 años?

Por supuesto que sí, esperemos que los compañeros hayan podido ver todo el trabajo realizado y el camino que un nos queda por recorrer, si todo sucede como esperamos este año lucharemos por nuestro segundo vocal.

¿Qué le piden al gobierno?

Que invierta en sus policías, llevamos 40 años abandonados y estamos al límite. En este país hay que terminar con las desigualdades, de policías, de la ciudadanía y del resto de colectivos, por trabajar en una comunidad o en otra no te pueden tratar de forma diferente.

¿Cuál cree que es la fortaleza de su sindicato?

Que representamos a la Escala Básica sin complejos, la sinceridad, el esfuerzo, el trabajo diario al frente de estas siglas, la judicialización de todas las injusticias y el valor de sus afiliados. Siempre hemos defendido la calidad frente a la cantidad y eso es un proyecto que tarda más en dar sus frutos pero que es mucho más efectivo.

¿Cómo será la Policía Nacional dentro de seis años?

SI continuamos representando a los compañeros será bastante mejor, sino volveremos a lo que teníamos en el 2015, oír, ver y callar.

¿Debe mejorar la coordinación con el resto de fuerzas?

Por supuesto que sí, no es normal que las policías autonómicas no compartan sus bases de datos y haya por las calles delincuentes con asesinatos que no constan en nuestras bases. Los nacionalismos y la politización de las policías como lo que tenemos en España solo aportan inestabilidad, siembran desigualdades, frenan el progreso y enfrentan a personas contra personas por el interés de unos pocos.