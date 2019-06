Jose María García, candidato de Jupol: "La cuestión no es si ser policía está bien o mal pagado"

La plataforma Jusapol, impulsada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía para pedir la equiparación salarial, fue la gran protagonista de los últimos meses. Ahora afronta su gran prueba de fuego con las elecciones al Consejo de la Policía que se celebran el miércoles. Su candidato, José María García, responde a las preguntas de LA NUEVA ESPAÑA.

¿Cómo afronta Jupol estas primeras elecciones?

Jupol y sus equipos de trabajo han realizado un esfuerzo por innovar, mejorar y dinamizar la actividad sindical. La ilusión y la humildad son las sensaciones que aparecen en todas y cada una de las acciones que llevamos a cabo. Somos conscientes del reto que afrontamos. Asumimos con responsabilidad este nuevo escenario de trabajo, para nosotros novedoso. No damos nada por hecho, ni resuelto; ni nos dejamos vencer por el tópico: "ya lo pedimos nosotros y nos dijeron que no". Preguntamos a nuestros afiliados y a nuestros compañeros qué iniciativas o acciones reclaman; las estudiamos y valoramos y decidimos qué podemos aportar con el asesoramiento de los técnicos que trabajan con nosotros.

La experiencia de JUSAPOL nos ha marcado un camino de trabajo, de generosidad, esfuerzo y constancia.

¿Cómo empezó el movimiento?

Jupol inició su andadura a raíz de la propuesta de Jusapol. Natán, Miguel y Milano –sí, los de Palencia—motivaron que dieran un paso al frente quienes quisieran aportar su tiempo y esfuerzo en construir la "representación institucional de Jusapol", para trasladar su voz al Consejo de la Policía y al Consejo de la Guardia Civil. La equiparación salarial dependía de que se mantuviera la unión entre Guardias Civiles y Policías Nacionales. Que siguiéramos trabajando juntos en la consecución de este objetivo.

Así, un grupo de policías afrontamos el reto de constituir el nuevo sindicato, Jupol. La Asociación de Guardias Civiles, JUCIL, la llevan Guardias Civiles que están haciendo un trabajo impecable.

¿Es la equiparación la única reivindicación importante?

La Equiparación salarial es una reivindicación histórica de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Jupol, en su posición actual, lleva en su programa electoral, además de la lucha por la equiparación salarial, otras 100 propuestas muy importantes, necesarias, y dirigidas a la mejora del trabajo que realizan diariamente los Policías Nacionales. El carácter vinculante de las decisiones del Consejo de la Policía; un nuevo modelo de policía para el Siglo XXI; entre otros nuestros puntos innegociables son los siguientes: Todo el dinero al complemento específico general, mientras no sea así las pagas extras deben ser dobles; compañeros de segunda actividad y reserva incluidos en la equiparación salarial; aumento de retribuciones para nuestros jubilados, viudas y viudos y huérfanos; consejo único de FFyCC de seguridad del estado, donde en la misma mesa estén sentados CNP y GC, este consejo será vinculante, no como en la actualidad que es asesor (en el momento que este sea vinculante, entraríamos en una negociación colectiva); todos los compañeros de escala básica reclasificación en el grupo B de la administración. Estas son las propuestas que le vamos a hacer al ministerio del interior, siendo estas innegociables, como le digo.

¿Está bien pagado a día de hoy un policía nacional?

Estar bien o mal pagado no es la cuestión. Es más, de equilibrio y de justicia entre los que afrontan los mismos riesgos y peligros, y desempeñan tareas de protección y seguridad idénticas. Si se parangonan los sueldos en Europa, vemos que España no está entre los mejor pagados. Habrá que seguir trabajando y mejorando nuestras retribuciones acompasándose con el crecimiento del PIB español. Pero las asimetrías dentro del ámbito de las Policías del Estado no podían seguir creciendo. Jupol ha puesto este hecho en el debate y ha resultado que, en efecto, estamos todos de acuerdo que debe ser resuelto.

Si me pregunta si se ha resuelto, la respuesta es que JUSAPOL ha puesto los mimbres y el Gobierno no está muy conforme con darle forma definitiva por lo que es preciso seguir de cerca todos los pasos del proceso impulsado por Jusapol. Por eso es básico y necesario que Jupol y su proyecto tengan un aval mayoritario en las elecciones al Consejo de la Policía.

¿Qué diría al resto de sindicatos, cree que han fallado en algo?

Decía antes que nos guía el trabajo y la constancia. Partimos de que no tenemos la posesión de la verdad.

Respetamos el trabajo del resto de las organizaciones y su autonomía; ni podemos, ni debemos juzgar a nadie. Menos a quienes comparten con nosotros objetivos comunes en defensa de los derechos sociales de los Policías Nacionales.

¿Qué harán con las liberaciones de sus agentes?

Las liberaciones tienen un fundamento: trabajar y poder atender debidamente las necesidades de representación de los policías. La liberación parcial vinculada a la efectiva actividad sindical de la que se reclamará el correspondiente informe es nuestro compromiso.

¿Creen que ha habido una campaña sucia contra Jusapol estos meses?

Jusapol nació de una decisión valiente y arriesgada. Ha dado respuesta a una necesidad sentida por todos los Policías Nacionales y Guardias Civiles. Ha formulado propuestas y actuaciones siempre con respeto y consideración a los ciudadanos a quienes nos debemos todos los Policías Nacionales y Guardias Civiles, y dentro de los cauces de la Constitución Española y del ordenamiento jurídico. El éxito que ha tenido, sin duda, es caldo de cultivo de algún que otro momento de molestia o de distancia. Aceptamos que algunos desencuentros se han dado pero más por la "prisa" o "excesos" de algún simpatizante que por la decisión de los directivos o dirigen tes de las organizaciones. Lo relevante es el denominador común del proceso: ilusión, constancia y trabajo.

¿Algo que aclarar sobre su financiación?

El trabajo, el esfuerzo y la ilusión de muchos ha hecho posible que Jupol sea hoy un actor que se ha ganado el derecho a participar en las elecciones sindicales. No teníamos más que eso, ilusión, esfuerzo y dedicación cuando dimos el paso en abril del año 2018. Hoy Jupol, es el sindicato con mayor afiliación. Agradecido a todos, no sólo a los afiliados, que son los que soportan con su cuota la financiación del sindicato, y participan, sino a quienes nos saludan y nos ven como un grupo de compañeros con quien compartir sus demandas y con quien se puede contar; y aporta su forma de entender la representación y defensa de los derechos de todos los Policías Nacionales.

¿Corren el riesgo de acabar siendo un sindicato más?

Limitamos los tiempos de los mandatos; impedimos la acumulación de responsabilidades; reclamamos transparencia en la acción de todos los cargos de representación; mantenemos contacto constante con los afiliados y con los compañeros; asumimos que estamos para hacer y es posible el error; formamos equipos y evaluamos los procesos y los resultados, en fin, buscamos un enfoque más dinámico, de colaboración y de dar relevos en el camino que iniciaron nuestros policías ilustres que se arriesgaron cuando afrontaron y decidieron dar el primer paso en la defensa de los derechos sociales de todos.

¿Han acabado ya con los regalos a los afiliados?

El voto es secreto. Es una responsabilidad cívica y personal. La Policía Nacional y la Guardia Civil son dos instituciones que están presentes en todos y cada uno de los procesos electorales y garantizan su seguridad. No me cabe la menor duda de que todos y cada uno de los policías nacionales que van a depositar su voto, con total independencia y transparecia, los policías nacionales ni se compran, ni se venden.

¿Cómo cree que ve la ciudadanía a su policía?

Jusapol, y todos los policías y guardias civiles que han recorrido la geografía española con sus familias durante estos dos últimos años, han recibido el respeto y la consideración de todos los ciudadanos.

Allí donde hemos ido nos han dado su respaldo y han mostrado su respeto. Estamos muy agradecidos por la respuesta de la sociedad española a nuestra reivindicación de equiparación salarial. No solo en nuestras manifestaciones, sino en las mociones presentadas ante los Ayuntamientos, en los Parlamentos Autonómicos; en la recogida de las 550.000 firmas para nuestra ILP en tiempo record; en el apoyo para acudir a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en todo, hemos sentido el calor y la energía de una sociedad comprometida con la justicia, culta y democrática. Tenemos un país, España, seguro, respetuoso y respetado en el mundo. Y queremos ser su mejor garantía, la mejor policía. Por eso creemos en el proyecto de Jusapol.

¿Cómo se ven dentro de otros cuatro años?

Me veo, espero y deseo, con un programa cumplido. Por tanto, con la equiparación salarial como un hecho y con la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria de JUPOL donde se dé el relevo y se defina la continuidad o no del sindicato.