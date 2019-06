Unidas Podemos denuncia a la Policía entradas no autorizadas a sus despachos en el Congreso

Unidas Podemos ha denunciado ante la Policía Nacional destinada en el Congreso de los Diputados entradas "no autorizadas" a despachos de tres de sus diputados, así como la grabación y publicación, también sin autorización, de imágenes de dichas dependencias.

La portavoz del grupo, Irene Montero, ha indicado este miércoles, en declaraciones a los medios, esta actuación, así como la petición de amparo a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que hechos como los denunciados no se vuelvan a repetir no sólo porque constituyen presuntos "delitos" graves, sino porque además atentan contra las normas de funcionamiento de la Cámara.

A lo que ha hecho referencia Montero es a la publicación hace días, por dos medios diferentes, de unas imágenes de los despachos del secretario primero de la Mesa, el parlamentario de En Comù Podem Gerardo Pisarello y, jornadas más tarde, de otras del despacho del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y de ella misma.

La primera información, relativa al despacho de Pisarello, indicaba que éste había quitado el retrato del rey que había en la estancia que ahora ocupa en virtud de su cargo; la segunda aludía a unas obras que habría acometido Iglesias para ampliar la superficie de su ámbito de trabajo en el Congreso.

Junto a tales informaciones, imágenes de dichas dependencias.

Montero ha reconocido que en su grupo están "muy preocupados" porque el acceso a dichas dependencias, así como la grabación y publicación de imágenes de las mismas, "pueden constituir delitos".

Por esta razón, según sus palabras, la portavoz de Unidas Podemos ha informado sobre la interposición de una denuncia ante la Policía y la petición de amparo a Batet.

"No me cabe duda de que la presidenta del Congreso y la Mesa harán todo cuanto esté en sus manos y serán firmes para que las cloacas del Estado no campen a sus anchas" por el Congreso, ha señalado.

Montero ha pedido prudencia a la espera de que la Mesa resuelva el expediente abierto por estos hechos.

Fuentes parlamentarias consultadas por Efe han explicado que la realización de obras que alteren las estructuras de los edificios e instalaciones del Congreso tienen que estar autorizadas por los servicios de la Cámara. También las que quieran hacer los grupos dentro de sus espacios de trabajo, como despachos o salas de reuniones.

Las mismas fuentes puntualizan que no les consta ninguna petición del grupo de Unidas Podemos para llevar a cabo obras de ninguna clase.