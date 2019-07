Adriana Lastra reprocha a PP y Cs que hayan "vendido el alma" al pactar con Vox

La asturiana Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, salió al hemiciclo del Congreso de los Diputados a cerrar el debate de investidura dispuesta a hablar a las claras y cantar las cuarenta. Mostró el lado más amable hacia los que intuía que se abstendrían (aunque algunos, como ERC, votaron "no" después); no dudó en afear la falta de "visión de Estado" de PP y Cs, a los que acusó de "vender el alma" a la derecha extrema al haber elegido "a los del brazo alzado frente a los de la mano tendida"; y apeló a la responsabilidad de Unidas Podemos (aunque sin éxito en la primera votación) para investir como presidente a Pedro Sánchez.

Si horas antes Unidas Podemos había puesto en duda la voluntad real de diálogo del PSOE para compartir un gobierno, Adriana Lastra se esmeró en hacer ver que si no hay acuerdo no será porque los socialistas no lo hayan intentado. "Se pacta con quienes hay desacuerdos, pero ese pacto y ese acuerdo se construyen porque hay un fondo que compartimos; en ese fondo debemos saber encontrarnos", dijo Lastra, por encima del "ruido" y las "discusiones que pueden ser agrias", para tomar "decisiones que cuestan". Esa voluntad de acuerdo "nos define como demócratas", afirmó la asturiana, que vio en esa actitud un planteamiento que "influye en el tono político y en el de nuestros ciudadanos".

Para Lastra hay un argumento inapelable por el que la izquierda debería, bien conformar un gobierno de coalición, bien permitir a un Ejecutivo del PSOE en solitario: "No hay una alternativa viable", insistió. Su relato, para atraer a los podemistas, fue el de un "proyecto" que arrancó con la moción de censura a Rajoy, "que puso fin a la parálisis del gobierno del PP"; una acción que supuso una "obligación democrática". Después "el PSOE se puso a trabajar para tener un país a la altura del siglo XXI", y enumeró logros (como el "hito" de un Ejecutivo con mayoría de mujeres) para recordar que Podemos ha sido "el socio preferente" de los socialistas "en el último año y tenemos la voluntad de que lo siga siendo".

Adriana Lastra reconoció las "discrepancias", pero se mostró segura de que existe "un camino para el entendimiento" porque "sería un error histórico no conformar un gobierno progresista" ya que hay problemas de los ciudadanos "que no pueden esperar". ¿Acaso no hay acuerdo más amplio que el presupuestario que firmaron PSOE y Podemos?, se preguntó Lastra. Tanto los electores socialistas como los morados "no entenderían" que no hubiera un gobierno de izquierdas. Pero pese a esa llamada al acuerdo, Lastra no dudó en marcar su territorio. Pidió a los podemistas "respeto" a su partido centenario. "No son ustedes la prueba del algodón de la izquierda de mi partido; no necesitamos guardianes de las esencias de la izquierda, sino socios leales".

El mensaje más severo fue para el PP y Ciudadanos. Citó a Ramón Rubial al afirmar que aunque se ganen o pierdan elecciones no se debe perder el alma, y preguntó a los líderes de ambos partidos (Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente) qué habían hecho con su alma. A Ciudadanos le reprochó que "habiendo venido a dignificar las instituciones, hayan abierto la puerta a la ultraderecha con acuerdos vergonzosos", y al PP le afeó que al bloquear la investidura de Sánchez "actúe como un partido antisistema". "Han vendido su alma", insistió.

Adriana Lastra cerró su intervención leyendo un verso de su "paisano" Ángel González: "No es bueno repetir lo que está dicho. / Después de haber hablado, / de haber vertido lágrimas, / silencio y sonreíd: / nada es lo mismo. / Habrá palabras nuevas para la nueva historia / y es preciso encontrarlas antes de que sea tarde".