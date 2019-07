ERC y Bildu se abstendrán y redoblan la presión sobre Podemos

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido este jueves al candidato a la investidura, Pedro Sánchez, que levante el veto al líder de Unidas Podemos y ha pedido a Pablo Iglesias que acepte "las sillas" en el Consejo de Ministros que le propone el PSOE.



Rufián ha hecho estas dos peticiones en una rueda de prensa que ha dado en el Congreso junto con la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua para leer una declaración conjunta con la que ambas formaciones han anunciado que en la votación definitiva de este jueves se abstendrán para favorecer que haya un "Gobierno progresista".



Durante la citada rueda de prensa, el portavoz de ERC ha hecho una doble petición: a Sánchez ha exigido que levante el veto a Pablo Iglesias y a Iglesias ha solicitado que acepte "la oferta bastante buena" que el PSOE ha lanzado a Unidas Podemos.



Según ha trascendido, el PSOE habría ofrecido durante la jornada de ayer un reparto de ministerios según el cual a Unidas Podemos se le atribuirían carteras como la de Sanidad o Igualdad, así como una Vicepresidencia, entre otras funciones.



El portavoz de ERC ha considerado que esta propuesta, teniendo en cuenta que Podemos tiene cuatro años de vida, es "bastante buena".



Por ello, ha pedido al líder de Unidas Podemos que la acepte y que entre en el Gobierno y demuestre que "son mejores".



A su juicio, urge que el PSOE y el partido "morado" se pongan de acuerdo porque "la alternativa", que en su opinión será un Gobierno de derechas, resultaría "dramática".



JxCat confirma su voto negativo a la investidura

Avui @JuntsXCat votarà NO perquè Catalunya espera un SÍ. Cal un sí a la política per donar resposta a les aspiracions de la majoria dels catalans. PSánchez sembla dir NO a la investidura. Per dir Sí a la política, ens hi trobarà sempre. No tenen ni sentit d'Estat, ni sentit comú. — Laura Borràs ? (@LauraBorras) July 25, 2019

La portavoz de Junts Per Catalunya (JxCat) en el Congreso,ha adelantado este jueves que su formacióncomo presidente porque no ha dado el "sí a la política" que daría "respuesta a las aspiraciones de la mayoría de los catalanes".En un mensaje en su cuenta personal de Twitter, Borràs ha acusado al candidato a la Presidencia y a su partido de no tener "ni sentido de Estado, ni sentido común", ya que parece estar diciendo "no a la investidura" a horas de que se produzca la votación.La portavoz ha señalado que ", en referencia al asunto de Cataluña, pero que su voto negativo se debe a que "no tienen ni sentido de Estado ni sentido común" con este tema.JxCat ya votó contrariamente a la investidura de Sánchez el pasado martes, al acusarle de querer "y de que "intentó humillar" a sus posibles socios, además de "ignorar" a su partido en las negociaciones para buscar apoyos y que esta saliera adelante.