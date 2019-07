Rufián a Sánchez e Iglesias: "Se arrepentirán de lo de hoy"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha dicho a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que "se van a arrepentir" de no alcanzar un acuerdo de investidura y ha recalcado el "enorme gesto de responsabilidad" de Esquerra al abstenerse.



Rufián les ha pedido a los líderes del PSOE y Unidas Podemos que miren a la derecha, cuyos dirigentes "están encantados de la vida, aplaudiendo con las orejas" y ha ironizado que si PP, Ciudadanos y Vox hubieran sido los que debían ponerse de acuerdo, "ya tendrían pactados hasta los sobresueldos".



Para el portavoz del grupo republicano, "fue un error el reto" a Iglesias por parte de Sánchez y también ha considerado "un error no aceptar dos, tres o cuatro ministerios" por parte del líder de Podemos, y les pidió a los morados que "entren al gobierno y demuestren que son mejores".



Sobre el final, Rufián ha recordado al presidente de su formación, Oriol Junqueras, y ha exhibido un libro de color amarillo en donde están publicados cuentos que el líder independentista ha escrito durante su prisión provisional, y luego les ha entregado una copia tanto a Sánchez como a Iglesias.





JxCat acusa a Sánchez de ser "un político preso de su prepotencia"

Vox jamás apoyará a la "marioneta"

EH Bildu mantiene la abstención para evitar el ascenso de la "ultraderecha"

Esteban ofrece la ayuda del PNV para formar un nuevo Gobierno

Comienza la intervención de @AITOR_ESTEBAN en la segunda sesión del pleno de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez:https://t.co/COaDNBWVVt — EAJ-PNV Congreso (@EAJPNV_Congreso) July 25, 2019

La diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borrás ha ratificado el 'no' de su partido a la investidura de Pedro Sánchez y, frente a los "políticos presos" que cree que hay por defender la independencia , le ha acusado de ser un "político preso por su prepotencia".Borrás, en el debate previo a la segunda votación de investidura de Pedro Sánchez, ha lamentado que Sánchez haya interpretado que este debate sea de mera adhesión a su persona.Tras recordar que el candidato considera que lo que existe en Cataluña es un problema de convivencia, le ha reprochado que el problema de convivencia parece que existe entre el PSOE y Podemos.La diputada de JxCat ha considerado que la actitud de Sánchez ha hechoy le ha advertido de que los independentistas van a seguir defendiendo sus principios.Por ello le ha instado a resolver un problema político y a liderar soluciones con sentido común."Muévase, la historia y Cataluña se lo agradecerán", ha añadido. ´Santiago Abascal, ha asegurado hoy que su grupo jamás apoyará a la, en alusión a Pedro Sánchez, que Podemos con ERC y PNV quieren poner al frente del Gobierno y que realizará una oposición "frontal y total" a ese "testaferro" que pretenden colocar en el Gobierno.Abascal ha llamado a los dirigentes de Podemos, ERC y PNVEl portavoz de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha confirmado la abstención que ya había anunciado su compañeraeste jueves, un voto cuyo objetivo último no es el ascenso de Pedro Sánchez, sino evitar el de la "ultraderecha".Matute ha lamentado que Sánchez haya centrado las negociaciones y su discurso de las últimas sesiones en los "vetos" y la "presión" al resto de formaciones políticas.En este sentido, le ha reprochado que si realmente quisiese trabajar en aspectos sociales, como el feminismo, habría hecho elque caracteriza a ese movimiento a las conversaciones con los otros grupos de izquierda, y de esta forma, haber alcanzado "de forma conjunta" un acuerdo de gobierno."No nos estaríamos lamentando todos ahora", ha añadido Matute, en vista de que, según cómo avanza la sesión de investidura, esta previsiblemente no saldrá adelante.En su intervención, Aitor Esteban ha ofrecido la ayuda de su grupo paray no tener que ir a unas elecciones.En el debate previo a la segunda votación a la investidura de Pedro Sánchez, Esteban ha dicho que tenía "la esperanza" de que el candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, hubieran podido llegar a un acuerdo, por lo queA su juicio, las cosas no se han hecho como se tenían que hacer y, sin buscar complicidades ni empatías, pero le ha aconsejado que no tire la toalla hasta el último minuto.A Iglesias le ha dicho que para asaltar el cielo hay que conquistarlo nube a nube y "se equivoca si pretende hacerlo así", en referencias a las exigencias planteadas en la negociación.Le ha, que también puede afectar a su alianza con Izquierda Unida, aunque, ha reconocido, "no se lo han puesto fácil" desde el PSOE.Esteban ha calificado de "lamentable" lo de "los sillones" y que no hayan debatido sobre un programa conjunto, pero se ha negado a admitir que no pueda conseguir un acuerdo para formar Gobierno.