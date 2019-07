El duro cruce de reproches deja poco margen al entendimiento

Además está lo que el propio secretario general del PSOE afirmó el jueves pasado, la víspera de que Iglesias renunciara a su ambición de sentarse en el Consejo de Ministros. "Mantengo la oferta (de un gobierno de coalición) hasta el día de la votación, después no habrá ninguna oferta", avisó ese día el candidato, dejando claro que, si UP no facilitaba su investidura, "cualquier formulación de entendimiento" posterior "no pasará ya por una coalición".

Sánchez se empleó ayer contra Iglesias, al que dedicó casi por entero su intervención, con un tono aún más duro. "Entre fuerzas de izquierda la investidura debería haber estado garantizada, pero el acuerdo no ha sido posible", empezó. "Lo lamento por la histórica oportunidad que se desvanece de incorporar una fuerza de izquierdas a la izquierda del PSOE".

Después empezaron los reproches: "Pronto advertí que el programa de Gobierno era algo secundario para usted, el problema nunca fue el programa". Y arremetió contra el líder de UP por tachar de "humillaciones" las ofertas de los socialistas. "No conozco precedente alguno de un dirigente de izquierdas que se siente humillado ante de la propuesta de la Vicepresidencia", que es, a su juicio, "una propuesta respetuosa y sensata, y más que razonable, ya que su formación no tiene experiencia alguna en la gestión del Gobierno, dada su juventud". Y ahí soltó el denuesto: "No se puede poner la Hacienda pública en manos de alguien que nunca ha gestionado un presupuesto".

El líder socialista reconoció que aspira a presidir el Gobierno, "pero no a cualquier precio ni cualquier Gobierno. Hace falta un Gobierno coherente y cohesionado. No dos gobiernos en uno". Y antes que "un Gobierno que no beneficia a España", Sánchez dijo que prefiere sus "convicciones". Porque, se preguntó, "¿de qué sirve, señor Iglesias, una izquierda que pierde incluso cuando gana?".

En su turno, Iglesias reclamó el "respeto" del PSOE, "al menos por nuestro apoyo en la moción de censura", y criticó las formas negociadoras de los socialistas: "Es muy difícil negociar un gobierno de coalición a 48 horas de la investidura y filtrando todo a la prensa. Una negociación de Gobierno necesita al menos no ser cutre".

Dio después su versión de las negociaciones. UP "aceptó todas" las peticiones del PSOE, "hasta un veto personal sin precedentes". Y defendió que su formación solo reclamó "competencias, no sillones. Competencias para subir el salario mínimo, para frenar las privatizaciones sanitarias, para que haya por fin una ley de eutanasia, para bajar las tasas universitarias... No hemos pedido nada más".

Fue aquí donde aseguró haber recibido un mensaje de un "relevante socialista" que le sugirió una nueva estrategia de negociación. Y para pasmo de los diputados, soltó desde la tribuna: "Renunciamos al Ministerio de Trabajo si ustedes nos dan las políticas activas de empleo". "Todavía estamos a tiempo de salvar esta investidura".

La última intervención fue la de la portavoz del PSOE, Adriana Lastra. Partidaria declarada del acuerdo, ayer eligió la mano dura. Acusó a Iglesias de negarse a asumir "el resultado electoral" y de "exigir, en privado, controlar la mitad del gasto público". Lastra destripó las negociaciones, todo lo ofrecido y lo rechazado, y terminó reprochando a Iglesias sus "chantajes" y su deseo de tener "un gobierno paralelo al del PSOE". "Es la segunda vez que va a impedir un Gobierno de izquierdas en España. Curioso progresismo el suyo".