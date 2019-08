Armengol reclama un gobierno progresista estable "lo más rápido posible"

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha afirmado este lunes que España necesita "lo más rápido posible" que haya una gobierno "estable y sólido" y ha defendido que sea un ejecutivo "progresista" encabezado por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que garantice el apoyo durante toda la legislatura.

Armengol ha expuesto esta postura en declaraciones a los periodistas tras reunirse con Felipe VI en el Palacio de la Almudaina en el marco de la ronda de contactos con las autoridades del Baleares.

"Es importante que Pedro Sánchez sea presidente lo más rápido posible y que haga un gobierno que pueda encarar los retos que tienen la ciudadanía. Pero es fundamental saber qué políticas se van a hacer. Por eso, no solo se tiene que hablar de la investidura, sino de la legislatura", ha sostenido la dirigente socialista, quien gobierna en Baleares con Podemos y los ecosoberanitas de MÉS per Mallorca.

La presidenta balear no ha querido enjuiciar las afirmaciones que hizo ayer, domingo, el rey al defender que, ante el bloqueo político por la falta de gobierno, "lo mejor es encontrar una solución antes de ir a elecciones".

"No soy la portavoz de la Casa Real. Explico mis propias opiniones. Las opiniones que tenga el rey las explicarán ellos cuando quieran", se ha limitado a responder.

Sobre la posibilidad de que Sánchez gobierne en coalición con Unidas Podemos, como en Baleares, Armengol ha apuntado que "cada territorio es diferente", pero ha remarcado que es partidaria de que haya un gobierno "progresista".

"Sigue siendo mi apuesta. Pero la forma en la que lo pueda conformar el presidente del Gobierno depende de las negociaciones y no depende solo de una parte, sino de todas las partes", ha argumentado.

Según Armengol, el pacto en Baleares con otras fuerzas de izquierdas "ha funcionado muy bien" y ha permitido un gobierno "sólido y estable".

En la pasada legislatura, el PSOE balear gobernó en coalición con MÉS, con el apoyo externo de Podemos, que en la nueva etapa, se ha incorporado al ejecutivo con los ecosoberanistas.

Ha confesado estar "muy contenta" por el hecho de que sea un gabinete tripartito porque "da la consolidación, la solidez y la tranquilidad para gobernar desde el interés general".

"La sociedad necesita tranquilidad, gobiernos serios, honestos, rigurosos y sólidos", ha asegurado.

A Armengol también se le ha preguntado por la propuesta presentada por MÉS per Mallorca de que se convoque un referéndum vinculante para que los ciudadanos de Baleares puedan decidir si desean monarquía o república como modelo de gobierno.

En la misma iniciativa, emplazan a la Casa Real a que renuncie al uso del Palacio de Marivent en un momento en el que "la monarquía está en su punto más bajo".

Armengol ha dicho tener "mucho respeto" por lo que piensen otros partidos, pero ha añadido: "Obviamente, ése no es el tema que a mí me preocupa ni muchísimo menos. Me preocupan los ciudadanos de esta comunidad autónoma y sus problemas".