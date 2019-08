División y tensión política en el segundo aniversario del 17A

Barcelona ha conmemorado hoy con las organizaciones de víctimas divididas el segundo aniversario del 17A, en el que, en paralelo a homenajes sobrios y emotivos en memoria de los fallecidos y heridos en Las Ramblas y Cambrils (Tarragona), ha aflorado la polémica política por la gestión de los atentados.



En silencio, solo roto por "El Cant dels Ocells", el himno a la paz de Pau Casals, familiares y representantes de las administraciones han participado en el acto institucional, celebrado frente al monumento a las víctimas en Las Ramblas, con la presencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.



En el acto, breve, sobrio, emotivo y sin consignas políticas, algunos familiares han participado en la ofrenda floral con camisetas con el lema "exigimos la verdad", "tenemos derecho a la verdad" y "Nombrarnos y ayudarnos", mientras algunos de los asistentes blandían una pancarta en la que se podía leer "El Islam condena tajantemente el asesinato de personas inocentes".



El acto institucional, organizado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo (UAVAT), ha sido el que ha reunido una mayor presencia de representantes de las administraciones, además de mandos de los Mossos d'Esquadra, Guardia Civil, Policía Nacional y Guardia Urbana.





Los homenajes, en imágenes.

Polémica por la gestión de los ataques

El primer pensament avui és per les víctimes de l'atemptat esgarrifós de fa 2 anys i per les seves famílies. També tenim molt presents el president @KRLS, el conseller @QuimForn, el major Trapero, els @Mossos i els serveis d'emergències, que van actuar de manera exemplar. #17A — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 17, 2019

En el segundo aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils, recordamos a las víctimas y nos solidarizamos con el dolor de sus familias. La violencia y el odio de los terroristas no podrán acabar con la libertad, democracia y fortaleza de una España y una Europa unidas. https://t.co/14XP1gWrP7 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) August 17, 2019

Entre los asistentes figuraban el presidente del Senado, Juan Cruz; el del Parlament,; la delegada del Gobierno en Cataluña ; el expresidente de la Generalitat José Montilla, los consellers Pere Aragonès, Meritxell Budó, Miquel Buch y Ester Capella, y representantes de los grupos municipales de Barcelona.Una hora y media después de este acto oficial, la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) ha celebrado un acto paralelo, al inicio de las Ramblas, en el que ha denunciado el "olvido" y la "marginalidad" de algunas víctimas y ha reclamadoCon la presencia de dirigentes de PP , Cs y Vox , así como mandos de los Mossos, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Guardia Urbana, el acto también ha consistido eny ha contado con la interpretación del ""No debemos olvidarnos de todos aquellos que justifican los atentados y tampoco es de recibo echar culpas a unos y otros porque los únicos culpables son los terroristas", ha indicado el presidente de la ACVOT, José Vargas, en la lectura de un manifiesto.Vargas ha sido muy crítico por la ausencia a su acto del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien le ha recriminado que ha demostradoal no acompañarles.Quienes sí han acudido a este acto paralelo han sido, entre otros, el nuevo presidente de Sociedad Civil Catalana,, y el entonces delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo.La ACVOT es muy crítica con la UAVAT, nacida tras los atentados del 17-A, a la que acusa de "manipular a las víctimas".En Twitter, el presidente de Gobierno en funciones,ha enviado su "recuerdo y solidaridad" a las víctimas y sus familiares de los atentados de Barcelona y Cambrils y ha asegurado que desde el Ejecutivo seguirán "firmes" en la lucha contra el terrorismoEn paralelo a los actos de homenaje, en el segundo aniversario de los atentados ha vuelto a aflorar la polémica política sobre la gestión de los atentados.El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont , que estaba al frente del Govern cuando se produjeron los atentados, ha pedido que se dedique "" que se destina a "tapar las evidencias de una investigación periodística" sobre la vinculación del imán de Ripoll con el CNI, a permitir que se abra una comisión parlamentaria donde se hableTambién en Twitter el presidente Quim Torra ha lanzado un mensaje de apoyo a las víctimas y ha recordado la labor de Puigdemont, el entonces conseller Quim Forn -que ayer denunció que el Gobierno ha optado por el "oscurantismo" con el 17-A- y el mayor, actualmente pendiente de juicio por rebelión por el 1-O.Precisamente, el secretario general del PPC, Daniel Serrano, ha acusado a Torra de "alimentar una teoría de la conspiración un tanto paranoica" y ha insistido que los "únicos responsables" de un atentado terroristaLa alcaldesa de Barcelona,, ha afirmado en una entrevista a Rac-1 que no está de acuerdo en "alimentar ninguna teoría de la conspiración", pero ha puntualizado que considera que "no sobra ninguna comisión de investigación": "las víctimas y los ciudadanos tienen derecho a conocer toda la información".Por su parte, el secretario general de Units per Avançar y diputado del grupo PSC-Units en el Parlament, Ramon Espadaler, ha rechazado sumarse ay ha subrayado que "el único responsable de los atentados en Barcelona y Cambrils de los que ahora se cumplen dos años es".Desde Ciudadanos, su líder en Cataluña, Lorena Roldán, ha asegurado que el segundo aniversario del 17A es un "día triste para la democracia" en el que se debe mostrar, estar a su lado y que sean las "verdaderas protagonistas".Otros líderes nacionales también se han pronunciado a través de sus cuentas de Twitter.(PP) ha recordado a las víctimas y ha expresado su solidaridad "con el dolor de sus familias", mientras que Alvert Rivera (Cs) ha subrayado su apoyo a las fuerzas de seguridad "que se juegan la vida para proteger" las libertades.ha enviado "un abrazo a quienes sufrieron y sufren aquella salvajada" y Santiago Abascal (Vox) ha dicho que a dos años de lo sucedido "las mismas amenazas siguen vigentes.