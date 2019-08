Concha Andreu, elegida presidenta de La Rioja

La socialista Concha Andreu ha sido elegida este martes presidenta del Gobierno de La Rioja por mayoría absoluta, al contar con el apoyo de los quince diputados del PSOE, la de Podemos, Raquel Romero, y la de IU, Henar Moreno; con lo que termina una etapa de 24 años de Ejecutivos del PP.

Andreu es la primera mujer que preside el Gobierno de La Rioja, en este caso, formado por el PSOE y Podemos-Equo, que ocupará la Consejería de Participación, Derechos Humanos y Cooperación; con el apoyo externo de IU.

El Gobierno riojano es el último en formarse desde las elecciones del pasado 26 de mayo, ya que en el pasado mes de julio Andreu no logró la mayoría necesaria para ser investida al no contar con el apoyo de la diputada de Podemos, partido que pedía formar parte del Consejo de Gobierno, a lo que el PSOE no accedió entonces.