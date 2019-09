La repetición de elecciones apenas variará los bloques políticos, pero PSOE y PP subirán

El PSOE volvería a ganar las elecciones generales e incluso mejoraría levemente sus resultados electorales del pasado 28 de abril si volviesen a repetirse los comicios en noviembre por la imposibilidad de conformar un gobierno ahora. El Partido Popular (PP) también se vería beneficiado con una repetición electoral, con una remontada mayor que la de los socialistas. Unidas Podemos tendría unas expectativas mejores, pero mantendría casi el mismo resultado, mientras que Ciudadanos sufriría un importante descenso. Vox iría a la baja, así como el resto de partidos. Esta es la estimación de voto en caso de que los españoles vuelvan a las urnas, según un sondeo de ámbito nacional elaborado por la empresa DYM Politics para Prensa Ibérica, grupo editor de LA NUEVA ESPAÑA, y "El Independiente".

Así, el PSOE pasaría del 28,7% obtenido en abril a un 29,8%, lo que supone una mejora de un 1,1% en el cómputo global. El Partido Popular también lograría un mejor resultado, alcanzando el 18,4% de los votos, frente al 16,7% que obtuvo el pasado 28-A. La repetición de las elecciones otorgaría a los populares un 1,7% más en la distribución de escaños y sería, de forma relativa, el partido más beneficiado, con una remontada que sería significativa en escaños. También para Unidas Podemos resultaría levemente ventajosa la repetición: la formación que lidera Pablo Iglesias subiría un 0,3% en el reparto global de escaños, al pasar del 14,3% que logró en abril, al 14,6%.

En cambio, Ciudadanos descendería de representar el 15,9% al 13,3% en unas nuevas elecciones, lo que representa un descenso de 2,6 puntos. Vox sufriría una tendencia a la baja, aunque la variación sería del 10,3% obtenido en abril al 10,2%. El resto de partidos también padecerían un descenso, al pasar de representar el 14,1% de los votos al 13,6%.

Una estimación del reparto de escaños daría para el PSOE una horquilla de 125-130 (123 actuales), para el PP un reparto de 75-80 (66 en la actualidad), 40-45 diputados para Unidas Podemos (hoy tiene 42), Cs lograría 35-40 escaños (ahora cuenta con 57), y 20-25 para Vox, frente a los 24 actuales.

Son el PSOE y Unidas Podemos las formaciones con una mejor intención de voto directa (un 20,9% de los encuestados para el PSOE y un 11,9% para Unidas Podemos). También en intención de voto se aprecia que Ciudadanos está ligeramente por encima del PP (8,1 y 7,9 respectivamente). Vox logra que un 5,2% de los encuestados afirmen a las claras que votarán a la formación de Santiago Abascal. No obstante, un 11,1% asegura que no votará y un 17,8% que aún no tiene decidido su voto.

El posicionamiento ideológico que declaran los encuestados permite comprobar que la mayor intención de voto del PSOE se apoya en la transversalidad, ya que recibe un número relevante de apoyos tanto de la izquierda como del centro derecha. En cambio, Unidas Podemos es líder en el espectro de votantes que se declaran de izquierdas.

En el espacio del centro derecha, sin embargo, se produce una gran dispersión de votos sin un dominante claro, aunque el PP es líder en la derecha, seguido muy de cerca por Vox.

Los votantes de centro son los más indecisos. La mitad de los entrevistados no declaran cuál será su intención de voto, lo que puede deberse también a una mayor desmovilización. Este espacio fue, en los últimos años, de claro liderazgo para Ciudadanos, pero ahora el PSOE estaría a la cabeza.

Todos los líderes suspenden en valoración, aunque el mejor visto por los votantes es Pedro Sánchez, que obtiene un 3,9, estable respecto a anteriores sondeos. El segundo es Albert Rivera, con un 3,3, pero con una tendencia descendente. Pablo Casado (3,1) y Pablo Iglesias (3) mantienen su nota. Santiago Abascal sigue como el líder peor valorado (2,5), aunque con una subida muy leve, de solo una décima, respecto a sondeos anteriores.