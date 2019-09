Pedro Sánchez no ve "obstáculos" con las condiciones de Cs

Sánchez no ve "ningún obstáculo real" para que Cs y PP se abstengan.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, considera que "no hay ningún obstáculo real" para que el PP y Cs se abstengan en su investidura después de que el líder de Cs, Albert Rivera, haya planteado desbloquearla si el Ejecutivo cumple una serie de requisitos.

En declaraciones en Almansa, donde ha visitado las zonas afectadas por las inundaciones, Sánchez ha vuelto a reclamar al PP y Cs una "abstención técnica" ante la realidad constatada de que no existe una mayoría alternativa distinta a la que puede liderar el PSOE.

Antes, fuentes del Ejecutivo ya habían asegurado que el Gobierno no ve "razones objetivas" para que el PP y Cs no se abstengan en la investidura de Sánchez ya que, a su juicio, ya se cumplen las tres condiciones reclamadas por Rivera para no bloquear la formación del Gobierno.

Fuentes del Ejecutivo han asegurado a EFE que en Navarra ya hay un Gobierno que defiende la Constitución, no se ha pactado con Bildu, el 155 se aplicará en Cataluña si la situación constitucional lo requiere y no se subirá la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras.

"Les volvemos a invitar por tanto a que desbloqueen la formación de Gobierno", han asegurado las fuentes.