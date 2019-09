El director de emergencias de Murcia se fue al teatro en plena alerta por la DANA

El director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias de Murcia, Pablo Ruiz Palacios, que tomó posesión de su cargo hace unos días, fue fotografiado el pasado viernes, en plena alerta por las lluvias e inundaciones de la DANA que azotó el sur y el este de España, entre el público de una obra de teatro en la capital de la comunidad.

La compañía Agatha Producciones ponía en escena 'La telaraña' y en el patio de butacas del teatro Romea se encontraba el máximo responsable político del 112, dependiente de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración, que dirige Beatriz Ballesteros.

El director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias declaró este lunes a La Opinión de Murcia que "fue un error que no se va a volver a repetir. En todo momento estuve pendiente del teléfono y estuve localizable siempre". Annte la polémica generada, Palacios añadió que "solo me ausenté una hora y media, el tiempo que duró la obra. En cuanto terminó la representación volví al centro de coordinación", aseguró.

El viernes se vivió en la Región de Murcia una madrugada de riadas, truenos y lluvias torrenciales dejó pasó a una jornada con más precipitaciones, más inundaciones y desalojos de personas en distintos puntos de la Comunidad Autónoma, donde trabajaban a destajo los servicios de emergencia con apoyo de voluntarios y representantes públicos.

Según Ruiz Palacios, su consejera "no sabía nada de esto. Ya le he pedido perdón y esa misma noche seguimos trabajando". El director general afirmó que solo piensa "en seguir trabajando". "Estoy a disposición de mi consejera, el presidente de la Comunidad, y de los ciudadanos, como he hecho desde que tomé posesión del cargo hace una semana, junto al magnífico equipo del Centro de Coordinación de Emergencias", ratificó.