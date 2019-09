El PSOE acepta un debate a cinco antes del 10-N

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quiere que en la campaña electoral para el 10 de noviembre haya debate a cinco entre los líderes de los principales partidos: "Un debate a cinco habrá que hacerlo seguro, es lo que corresponde".

RTVE ya ha anunciado su intencción de celebrar un debate a cinco.

Ábalos ha dicho que el partido quiere una campaña "propositiva, sin juego sucio, ni confrontación", en la que mantendrá, en lo posible, los mismos candidatos en las listas, que se comenzarán a elaborar a partir del Comité Federal del 28 de septiembre.

En rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal, Ábalos ha asegurado que el PSOE asume el nuevo proceso "con la determinación de llegar a la movilización total", ha subrayado que los socialistas no temen la abstención y al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, le ha recordado que "el electorado progresista tiene memoria".

Sobre las listas, Ábalos ha dicho que al PSOE "no le hace falta hacer fichajes, ni ir a un mercadillo o a un rastro" para encontrar gente con la que "adornar" las carencias de proyecto. "Nos sobran referentes".

Pese a que Ábalos ha dejado muy claro que el PSOE no quiere "juego sucio", no han faltado reproches para el PP, Cs y Unidas Podemos, a quienes ha transmitido que confía en que la victoria que el 10N dé a los socialistas les "disuada" de "cualquier intento obstruccionista".

Respecto al comunicado de Izquierda Socialista, la corriente de opinión crítica interna del PSOE, conocido ese jueves, que pide al partido que se reubique a la izquierda, Ábalos ha hecho hincapié en que no admite lecciones de quién es o no es de izquierda.

"Yo soy de izquierdas desde hace 44 años, de la izquierda que hace más fácil la vida de la gente. Me pilla ya mayor que alguien me diga que no soy de izquierdas, y este partido está a la izquierda y es la izquierda", ha aseverado.

Y en relación con un supuesto debate en la Ejecutiva sobre el giro al centro en la estrategia electoral, Ábalos ha afirmado que no ha habido ese debate y la pretensión del PSOE es atraer a la sociedad moderada "que no quiere decir ser de centro. Ese es un espacio en el que siempre se ha identificado el partido".

Ábalos ha apostado por una victoria que permita avanzar en un gobierno "cohesionado y autónomo" que garantice una legislatura "larga y estable" y que permita completar un giro a la izquierda en las políticas públicas.

El también ministro, que ha aceptado un debate a cinco entre los líderes de los partidos políticos, lo que incluye a Vox, no ha aclarado si preferiría que este debate se celebrase en RTVE o en una cadena privada aunque sí se ha ofrecido a organizarlos.

El secretario de Organización ha informado de que el sábado 28 está convocado el Comité Federal, donde se plantearán todas las cuestiones que afectan a las elecciones, en concreto las candidaturas, los presupuestos de campaña y la composición de la comisión para la elaboración del programa electoral.

Posteriormente, ha comentado que será el Comité de Listas el que decida los candidatos aunque el "criterio" es que se mantenga los mismas.

Ábalos ha subrayado que será una campaña austera y ha avanzado que se dirigirá al resto de partidos políticos para que se elimine publicidad exterior, es decir, cárteles y banderolas.

Se trata, ha dicho, de evitar este gasto y ha informado de que se reducirá en 30 por ciento el tope de gasto de los partidos, además de la eliminación de la publicidad exterior.

La Ejecutiva también ha acordado la distribución del Comité Electoral, que estará coordinado por él mismo, mientras que el Comité de Estrategia estará cargo de la portavoz socialista del Congreso, Adriana Lastra.

A la pregunta de si en esta ocasión el jefe del gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, no va a coordinar la campaña, Ábalos ha explicado que el comité es del partido y tampoco se puso su nombre en las anteriores elecciones si bien la coordinación "se hará en función de las circunstancias. Yo no la voy a monopolizar".

En la rueda de prensa, Ábalos ha insistido en que está "muy motivado" de cara a la campaña porque siente le han "usurpado la victoria" y, a su juicio, ese hecho, en sí mismo, es "suficientemente motivador".

El responsable socialista ha considerado que los partidos de derechas quieren elecciones "para ver si tirando los dados les salen mejores resultados", pero "lo que no es entendible" es que Pablo Iglesias haya dado "una bola extra a la derecha".