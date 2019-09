Rivera carga contra Rosa María Mateo por excluirle de un cara a cara con Sánchez

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado a la administradora de RTVE, Rosa María Mateo, de "convocar 'de facto' las elecciones generales" y excluirle de poder mantener un cara a cara con Pedro Sánchez, como sí tendrán Pablo Iglesias y Pablo Casado.

"La disolución de las Cámaras ya no la hace el rey ni el presidente del Congreso sino Rosa María Mateo", ha lamentado Rivera en una entrevista en la Cope al referirse a la propuesta de debates de RTVE planteada este miércoles sin que aún se hayan disuelto las Cortes, y además se ha quejado de haber sido excluido de la propuesta de debatir frente a frente con el candidato socialista.

Según ha explicado, Ciudadanos pidió este jueves RTVE que rectificara y la respuesta que ha dicho que les dieron es que tenían que hablar con Moncloa: "¡Qué vergüenza!, un ente público que nos cuesta mil millones de euros al año a los pies de Sánchez. No hay dinero para pensiones o sanidad pero para RTVE siempre lo hay".

La propuesta de RTVE incluye un debate de los cinco partidos principales el 4 de noviembre y tres cara a cara: uno entre Sánchez y Casado, otro entre Casado y Rivera, y un tercero entre Sánchez e Iglesias

Por otro lado y en modo precampaña, Rivera ha dicho que no se plantea levantar el veto a Sánchez si los números dieran el 10N, aunque no ha sido tajante, porque no quiere gobernar con el secretario general socialista: "Ha roto con el constitucionalismo y los constitucionalistas".

Sánchez, según Rivera, "ha convertido al PSOE en una plataforma personal", donde no importan los valores de Estado sino "criminalizar al rival" en lugar de apartar a los que desafían al Estado.

Su prioridad, ha insistido, es sumar con el PP si da la aritmética y formar un gobierno rápidamente porque entiende que si tienen entre los dos un escaño más "están obligados a gobernar".