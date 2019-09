Barbón pide a la oposición que "en Asturias no pase lo mismo"

El presidente del Principado atribuyó ayer la repetición de las elecciones generales al "fracaso que ha supuesto la pluralidad política". Adrián Barbón hizo votos para que la situación de bloqueo en la política nacional no se produzca también en Asturias, donde la campaña electoral de las generales coincidirá con la negociación y el debate presupuestario. "Si la pluralidad va a significar bloqueo entonces la pluralidad es un fracaso colectivo", manifestó el presidente autonómico en la inauguración de los nuevos accesos al HUCA, en Oviedo, un acto que reunió a dirigentes de diversos partidos políticos así como a representantes del sector empresarial asturiano.

Adrián Barbón, que lleva varios días reiterando el mensaje de que la convocatoria de unas nuevas elecciones generales resulta perjudicial para Asturias, volvió a "lamentar, profundamente, la situación de bloqueo en la político nacional y que tengamos que vernos abocados a unas elecciones". Y en su rol de político, pidió "perdón" a la ciudadanía por tener que volver a las urnas.

El presidente del Principado lanzó un mensaje, en clave autonómica, a los partidos de la oposición. "Nuestra Junta General es el parlamento más amplio de nuestra historia desde el punto de vista de la pluralidad, con siete grupos políticos; nunca hubo tantos. Si la pluralidad va a significar bloqueo entonces la pluralidad es un fracaso colectivo y nuestros ciudadanos y ciudadanas lo juzgarán así", advirtió. Barbón se comprometió a volcarse "con toda la fuerza de la que sea capaz el Gobierno regional para que en Asturias no pase lo mismo".

En un momento en el que el diálogo se ha demostrado estéril, especialmente entre los partidos de la izquierda, Barbón insistió ante los presentes , entre quienes estaban el alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli, el exalcalde, Wenceslao López, y la portavoz de Somos en Oviedo, Ana Taboada, que sus llamadas al diálogo no son una estratagema sino su forma de entender la política. "Quiero reiterar la búsqueda de acuerdo y, créanme, no por tacticismo ni estrategia sino como forma de actuación política. Hoy quiero reivindicarme aquí como persona que buscará el diálogo y la mano tendida. Frente a la impostura, eso que llaman postureo, reivindico la búsqueda del diálogo, un diálogo que tiene que llevar a acuerdos", declaró el Presidente, quien señaló al inicio de su intervención que expresaba su opinión acerca de la situación política "en calidad de presidente del Principado y no de dirigente partidista como sí haré en Funeres", donde acudirá hoy al homenaje a los represaliados en la Guerra Civil.