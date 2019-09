Peñamellera Alta, laboratorio de conciliación

Peñamellera Alta es uno de esos lugares que crece en silencio, un rincón del Oriente donde la vida política pasa casi inadvertida y donde las últimas elecciones dieron una lección de generosidad que contrasta enormemente con lo que sucede en la política española. El alcalde de Foro, con una mayoría aplastante, ha incorporado al gobierno a la única edil de la oposición, del PSOE.

José Antonio Roque decidió no invertir un solo euro en propaganda electoral. No pegó carteles ni dio mítines. Es más, no redactó ningún programa electoral. Obtuvo un 80% de apoyos, seis concejales, a tres votos de ser el único partido con representación en el concejo. Finalmente Sara Antón, la cabeza de lista del PSOE, logró entrar.

"En estos sitios", explica Roque, "no tenemos más aspiraciones que las de mejorar el valle en el que vivimos, trabajamos para lo mismo. Cada uno tenemos nuestra ideología, eso está claro, pero el objetivo es el mismo: atajar el despoblamiento y lograr una calidad de vida acorde a las necesidades", apunta. Con esa premisa, "decidimos que sería algo positivo dejar a un lado la crispación política y proponer a la edil socialista que trabajara con nosotros", recuerda.

"Durante el Pleno de investidura me propusieron entrar en el gobierno. Trasladé la petición a la ejecutiva del PSOE e hicimos una contrapropuesta. Finalmente, entré a formar parte del gobierno de Peñamellera Alta", resume Antón. Y lo hizo para gestionar Igualdad, Educación y Turismo.

"Somos un ejemplo atípico", reconoce Roque, "pero los nuevos tiempos tienen que ir encaminados a unir, no a separar". Y más en territorios "tan pequeños donde nos conocemos todos", apunta Antón.

"Gobernamos de forma distinta", asume Roque. "pero queremos lo mejor para Peñamellera Alta", apunta Antón. A veces hay discrepancias, que resuelven con diálogo. Otras coinciden en los planteamientos, y es más fácil. Pero siempre acaban recordando que "todo lo que hagamos va a repercutir en nuestros vecinos".