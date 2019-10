El soberanismo choca por la respuesta institucional a la sentencia del 'procés'

El pleno extraordinario que se celebrará este jueves en el Parlament como reacción a la sentencia del 'procés' no someterá a votación ninguna propuesta de resolución, según ha podido saber EL PERIÓDICO, medio perteneciente al grupo Prensa Ibérica. Los grupos soberanistas no han llegado a un acuerdo para presentar una iniciativa conjunta que les permita escenificar una imagen de unidad estratégica ante las duras condenas del Tribunal Supremo a la cúpula del 1-O.

La Mesa y la Junta de Portavoces se han reunido este martes y han convocado de todas formas una sesión el jueves a las 10.00 horas que se oficiará con la comparecencia del 'president' Quim Torra.



El temor a un 155

La iniciativa que había sobre la mesa abogaba por la "soberanía y la autodeterminación", pero los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC) advirtiendo a los miembros de la Mesa de que un descarrile de la legalidad puede conllevar consecuencias penales, ha hecho que se enfríe esa idea. Los socios de Govern no quieren poner en riesgo las instituciones y mucho menos que se aplique de nuevo el artículo 155 de la Constitución en Catalunya.

Torra pidió comparecer ante el hemiciclo y el presidente del Parlament, Roger Torrent, aceptó su solicitud. Por lo tanto, ese será el único punto en el orden del día. Fuentes de los partidos soberanistas señalan que seguirán trabajando para atar una respuesta conjunta, aunque por ahora, no hay acuerdo. La semana que viene se celebrará la sesión ordinaria, por lo que estas voces señalan que hay margen de entendimiento.

Críticas en la CUP

En las filas de la CUP no ha sentado bien que se aparque la reacción en el hemiciclo y se limite a una conferencia del 'president': "La centralidad no pasa por la comparecencia del 'president', sino por que tengamos una propuesta de resolución conjunta que dé respuesta al momento político del país para decir que no aceptamos la intervención represiva del Estado y tampoco que se anteponga la soberanía de este Parlament", ha espetado en una rueda de prensa en la Cámara catalana el diputado Vidal Aragonés, y ha censurado que "no se pueda hablar de todo". "¿De qué sirve este Parlament si no se puede hablar de todo?", se ha preguntado. En esta dirección, ha hecho un llamamiento a las fuerzas soberanistas para que se conjuren como un "frente antirepresivo".



Los 'comuns' piden la dimisión de Buch

Por su parte, los 'comuns' han dado apoyo a la comparecencia de Torra y han dicho que quieren indagar en qué quiere comentar Torra al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Además, han criticado que el Govern "esté lleno de contradicciones" y han pedido la dimisión del 'conseller' de Interior, Miquel Buch: "No se puede ir con una mano hace tuits llamando a las movilizaciones y con la otra da instrucciones de golpear a los manifestantes", ha espetado Jéssica Albiach desde la Cámara catalana.

Los anticapitalistas han pedido además la comparecencia en comisión de Buch, del ministro de interior, Fernando Grande Marlaska, y de la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera.