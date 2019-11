Tsunami Democràtic convoca tres días de acciones a partir del lunes

Tsunami Democràtic ha advertido este viernes de que entre el 11 y el 13 de noviembre propondrá la acción más ambiciosa que ha presentado la plataforma hasta el momento, que ha comparado con "un 11S de tres días", y ha asegurado que mientras no haya una solución política, la gente continuará movilizada. "Pide fiesta en el trabajo al menos uno de los días. Tienes que estar dispuesto a desplazarte por el territorio, y si puedes, a pasar la noche fuera", ha explicado la plataforma en un comunicado, y ha añadido que será necesaria ropa de abrigo, baterías para el móvil, comida, saco de dormir, tienda de campaña y una actitud tenazmente no violenta, textualmente.

Tsunami ha llamado a la movilización mientras no haya una solución al "ejercicio del derecho a la autodeterminación, la libertad de los presos, exiliados y represaliados, y el libre ejercicio de derechos fundamentales", sea cual sea el resultado de las elecciones.

Jornada de reflexión

Para la acción de este sábado 9 de noviembre, jornada de reflexión, la organización ha apuntado que hay centenares de acciones programadas en más de 300 municipios catalanes, en una convocatoria que además de ser para desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC), también quiere probar cómo funciona la 'app' que han desarrollado.