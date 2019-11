La socialista Chivite negociará los presupuestos con Bildu y con Navarra Suma

La presidenta del Gobierno foral, María Chivite, ha enviado este lunes sendas cartas a Navarra Suma y a EH Bildu para iniciar esta misma semana conversaciones en torno a los Presupuestos Generales de Navarra para 2020. Ambos partidos han mostrado su voluntad de sentarse con el Ejecutivo y de negociar las cuentas para 2020.

Así, el parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha señalado que acudirán a la reunión con la presidenta Chivite con "la mejor voluntad" aunque sí ha mostrado su "sorpresa" de que la presidenta haya convocado a una reunión a EH Bildu, "que no condena los asesinatos de ETA". "Nos sorprende que la presidenta del Gobierno esté adoptando una postura distinta a la que adopta el señor Pedro Sánchez con el Gobierno de España, que no se sienta con Bildu", ha dicho, para indicar que "nos parece una falta de coherencia política de la señora Chivite" y "un error".

Tras insistir en que Navarra Suma se sentará para hablar sobre fiscalidad y Presupuestos, Suárez ha comentado que irán a la reunión con la voluntad de "plantear una fiscalidad que mejore la situación de los navarros". "Navarra Suma representa el 40 por ciento de la sociedad y es importante lo que tenemos que decir", ha apuntado, para comentar que "Chivite no puede vivir de espaldas a Navarra Suma y Navarra Suma también tiene que entender los planteamientos del PSN, que tiene 11 parlamentarios".

"Desde nuestra coherencia, se puede llegar a acuerdos", ha manifestado el parlamentario de Navarra Suma, que ha señalado que "hay que trabajar siempre desde la coherencia, en este caso, de mejorar la fiscalidad para los navarros". "Planteamos que no puede haber acuerdos puntuales sobre temas muy concretos en fiscalidad porque tiene que haber coherencia en las medidas que se toman", ha dicho.

La portavoz de EH Bildu en la Cámara foral, Bakartxo Ruiz, ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, que su grupo acudirá a la reunión con "toda la disposición a dialogar y a negociar" con el Gobierno. Según ha dicho, el resultado de una negociación con EH Bildu sería "muy diferente" al que saldría de la negociación con Navarra Suma. "Este es un primer paso importante", ha comentado.

Ha señalado Ruiz que "estamos ante un Gobierno de coalición y desde el primer momento nosotros planteamos que la negociación tiene que ser con un Gobierno formado por las tres fuerzas y que no tiene mayoría". "Como es evidente que el Gobierno no tiene apoyos suficientes en el Parlamento, es necesario saber en qué línea tienen que ir los Presupuestos para alcanzar mayoría. Si quiere mirar a la izquierda y en progresista, solo puede aprobarlos con EH Bildu", ha dicho.

"Positivo y razonable"



Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha aplaudido la iniciativa del Gobierno foral de "emprender un diálogo para aprobar unos Presupuestos de Navarra, que tienen como base el acuerdo programático". "Es una noticia positiva, teniendo que es un Gobierno en minoría, que se abra el diálogo", ha dicho.

Ha explicado Alzórriz que se presentará a los dos grupos un "planteamiento primario", que "está basado en un acuerdo de legislatura". "Habrá que ver qué prioridades tienen otros grupos y si entroncan con las de los cuatro grupos que sostenemos el Gobierno, y se verá si el diálogo se quiere utilizar para construir o para destruir", ha dicho.

Según ha expuesto, "son importantes estas primeras tomas de contacto para ver hacia qué lado va cada uno". "El Gobierno tiene una clara intención de dialogar para posibilitar un acuerdo presupuestario", ha comentado, para señalar que, tras las reuniones, "puede haber una incidencia antes de que los Presupuestos lleguen al Parlamento".

Tras señalar que no le gustarían unos Presupuestos prorrogados, Alzórriz ha indicado que, ante estas reuniones, "hay diferentes cuestiones y posibilidades". "Con EH Bildu podemos tener diferencias en cuanto a infraestructuras y en ello podemos tener mayor connivencia con Navarra Suma, pero es cierto que en cuestiones fundamentales como los servicios públicos puede haber más connivencia con EH Bildu", ha expuesto.

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha calificado de "razonable" la comunicación por parte de la presidenta al no existir mayoría en la Cámara. Ha expuesto que "hay una mayor coherencia en torno a una acción progresista" y ha añadido que "me preocupa la actitud política de Navarra Suma de apartarse del diálogo y también cómo se concilia con Ciudadanos, que habla en contra del Convenio en tantas ocasiones". "¿Cómo se pacta la aportación al Estado con Ciudadanos? Pero el Gobierno se sienta y nos parece razonable", ha señalado para afirmar que "no es tanto el con quién sino el qué".

Mikel Buil, de Podemos, ha señalado, sobre la convocatoria de la presidenta a Navarra Suma y a EH Bildu, que "es necesario buscar las mayorías y los apoyos suficientes para sacar adelante los Presupuestos". "Esperamos que el socio prioritario sea EH Bildu porque sus políticas van por la justicia social, cosa contraria en Navarra Suma, donde se siguen defendiendo privilegios y rozan el racismo", ha dicho.

Según ha añadido, Podemos es favorable a "ceder", en cuanto a fiscalidad, en unas cuestiones "si al final queda un proyecto que contribuya a los grandes hitos que ponemos sobre la mesa". "Los Presupuestos sin embargo son un único proyecto de ley y no se pueden sacar de él diferentes proyectos" sobre los que pactar con diferentes grupos.