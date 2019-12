Pedro Sánchez: "No va a haber terceras elecciones"

Tras casi tres semanas instalado en el silencio, Pedro Sánchez ha descartado este lunes que vaya a haber repetición electoral. En la Cumbre del Clima celebrada en Madrid, el presidente en funciones se ha mostrado seguro de que esta vez prosperará su investidura, pero ha abierto la puerta a que esta tenga lugar en enero en lugar de a mediados de diciembre, como quería el Gobierno.

El líder socialista parece asumir que su reelección se retrasará, porque ERC, cuya abstención resulta imprescindible para que él pueda revalidar su mandato, sigue mostrando resistencia a facilitar la gobernabilidad si no logra una mesa de negociación entre el Ejecutivo central y la Generalitat en la que se pueda hablar de la autodeterminación, sin líneas rojas, con fechas concretas para mantener esos encuentros una vez el secretario general del PSOE haya sido reelegido.

Pero Sánchez, pese a ser preguntado directamente, ha evitado referirse a los republicanos, la parte más complicada de una operación parlamentaria que pasa, tras acordar la coalición con Podemos, por el apoyo del PNV y los minoritarios no independentistas. En su lugar, el presidente en funciones ha vuelto a apelar a la abstención del PP, un paso que los de Pablo Casado se niegan a dar.

"Lo que no puede haber y no habrá son terceras elecciones", ha señalado Sánchez, que ha citado a partidos como el PNV y el PRC, que ya han mostrado su predisposición a no bloquear. "Estamos muy cerca. El planteamiento del PSOE de entenderse con distintas fuerzas políticas debería permitir una mayoría parlamentaria para echar a andar la legislatura y contar con estabilidad parlamentaria", ha dicho el líder socialista.

Y ese gobierno, ha continuado, debería estar formado "ya", "cuanto antes", para luchar, por ejemplo, contra la "emergencia climática". Pero ERC no comparte esas prisas. Como partido independentista catalán, tampoco se siente concernido por la gobernabilidad de España. Así que Sánchez ya empieza a considerar probable que la investidura se retrase a enero, porque no piensa convocar el debate hasta que su reelección esté garantizada.



Sin fechas a la vista

"Nosotros queremos que haya un gobierno cuanto antes. No le quiero poner ninguna fecha. No sé si será el 12 de diciembre, el 20 de diciembre o el 8 de enero. No lo sé", ha contestado, justo antes de volver a dirigirse al PP para que se abstenga. "Más allá de las fechas, de las negociaciones, lo importante es que todos los actores políticos seamos conscientes de que tenemos que aportar al desbloqueo. Nadie está pidiendo a ningún partido que renuncie a ser alternativa. Lo que pedimos es que permitan que haya gobierno en este país", ha señalado, en referencia a Casado.

Sánchez ha cambiado su locuacidad de campaña, cuando llegó a protagonizar tres entrevistas al día, además de continuos mítines, por un absoluto hermetismo ante las negociaciones. El líder del PSOE se vio forzado a dar explicaciones en la Moncloa el pasado 14 de noviembre, cuatro días después de las elecciones, porque recibió al nuevo presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y los usos obligan a este tipo de comparecencias. Esta vez también ha rendido cuentas debido a un compromiso internacional, pero de nuevo ha sido una breve comparecencia. El presidente, que ha comparecido junto al secretario general de la ONU, António Guterres, solo ha aceptado dos preguntas.