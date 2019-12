El líder del PP no ve a Sánchez "rondando" su "balcón" si no pacta con ERC

El líder del PP, Pablo Casado, no cree que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, vaya a "rondar" a su "balcón" en enero si no fructifican las negociaciones con ERC, según señalaron este viernes fuentes de la dirección del partido.

En el cóctel tras el acto de aniversario de la Constitución en el Congreso, los populares corroboraron el análisis de la situación de bloqueo que hace siempre su presidente en público y que el PP sigue "en su sitio", con la puerta abierta para facilitar la estabilidad de un Gobierno de Sánchez pero sin llegar nunca a ser "cómplices" de la investidura, informa "Efe".

Casado "no está en el 'no es no'", sino que aporta una solución para un facilitar la gobernabilidad y que la legislatura puede seguir adelante, añadieron las fuentes.

La propuesta de Casado pasa por que Sánchez intente materializar "el pacto del abrazo de 2016", el que firmó con el entonces líder de Cs, Albert Rivera, y sumar al secretario general del Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

En cualquier caso, el PP prevé volver a poner sobre la mesa su propuesta de reforma electoral para evitar el bloqueo de cara a unas terceras elecciones, en el caso de que finalmente fracase la investidura que el PSOE negocia con Esquerra.

Esta propuesta de reforma de la ley Electoral, que no de la Carta Magna, tendría como objetivo fundamental "desbloquear" la formación de un Gobierno e impedir que vuelva a "depender" de los partidos independentistas.