PSOE y ERC se reúnen hoy a las 12.00 horas en Barcelona tras su cita secreta de ayer

Los equipos negociadores de PSOE y ERC celebrarán su tercera reunión en busca de un acuerdo de investidura este martes en Barcelona a las 12.00 horas y en un lugar todavía por determinar.

Este lunes ya se produjo una primera reunión secreta entre los equipos negociadores en Barcelona, como adelantó 'El Periódico'.

Fuentes socialistas han confirmado este lunes la hora de la reunión después de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunciase el pasado viernes en una conversación informal con los medios de comunicación la celebración de la misma.

Este mismo lunes, la portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha descartado que puedan llegar a un acuerdo con el PSOE para investir al socialista antes de Navidad y ve más probable que, si hay acuerdo, se sustancie en enero.

"Vemos muy lejos que pueda ser antes de Navidad y antes de Fin de Año, básicamente por los días que quedan y porque hay cuestiones que tienen que pasar y que influyen. Nosotros no tenemos prisa", ha apuntado en rueda de prensa.

Con esa voluntad irán el martes a una nueva reunión que tendrá lugar en Cataluña, aunque todavía no tiene emplazamiento concreto, ha dicho Vilalta, que ha advertido que, si durante la negociación de las próximas semanas no ven que la apuesta del diálogo aleje al Gobierno en funciones de la vía judicial, a ERC "no le temblarán las piernas" para mantenerse en el 'no' a investir a Sánchez.