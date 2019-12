El Sindicato de Policías de Baleares considera "un insulto" que seis políticos cobre más que 160 agentes

El Sindicato Unificado de Policía en Baleares (SUP) ha tildado de "insulto" el plus de residencia que cobran seis altos cargos de Podemos y que alcanza los 22.000 euros anuales. "Nos parece una total falta de respeto al resto de ciudadanos en general, y a nuestro colectivo en particular".

El complemento salarial que perciben los políticos de la formación morada traídos de otros lugares de la península supone un desembolso para el Govern de 132.000 euros al año, tal y como ha desvelado Diario de Mallorca. Una cifra similar, según el SUP, a la que cobrarían por el mismo concepto 160 policías, lo que equivaldría a toda la plantilla del aeropuerto de Palma o el doble de la plantilla policial de Ciudadela".

Asimismo recuerdan que llevan años reivindicado "la actualización de la indemnización por residencia", una cantidad que "ni mucho menos alcanzaría anualmente dicha cuantía económica por cada policía". En este sentido, han destacado que el año pasado se logró un avance, ya que los policías de Ibiza percibieron 209 euros al mes en concepto de productividad especia. Sin embargo, que este año no la han cobrado "a pesar de las infinidad de promesas políticas".

"Pemítannos que nos indignemos cuando leemos noticias como estas, donde se recoge que seis personas cobran lo mismo que 160 policías que, día día, se juegan su vida, protegen la seguridad ciudadana y son el orgullo de nuestra sociedad", concluyen.