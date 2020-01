Duras acusaciones entre bandos: de la venta de España al bloqueo al progreso

Diputados asturianos que asistieron al debate de investidura de Pedro Sánchez, así como representantes de los distintos partidos en la Junta General del Principado, valoraron para LA NUEVA ESPAÑA lo sucedido ayer en el Congreso de los Diputados. La posición de los bloques parece irreconciliable: de un lado, la supuesta ruptura de España que critican los contrarios a Sánchez; del otro, la censura de la izquierda al centro-derecha y a la extrema derecha por lo que consideran una sobreactuación.

"El discurso del candidato nos ha resultado vacío, nos ha preocupado e incluso nos ha provocado miedo. Ha demostrado que es capaz de vender a España con tal de permanecer en el poder. No ha contestado a qué va a hacer con respecto a la inhabilitación de Torra o la situación que se vive sobre el incumplimiento osado de la ley. De hecho, Pedro Sánchez ha llamado 'artimaña' a nuestro sistema jurídico, que es el que nos proporciona la seguridad del Estado de derecho. Asusta ver con que alegría ha reconocido una mesa bilateral con el Gobierno catalán sobre temas que atañen a todos. No ha hablado ni detallado asuntos importantes para Asturias, como es el futuro de la industria o las inversiones en infraestructuras. Solo ha dejado claro el ataque a la educación concertada, al acceso a la función pública, especialmente a la carrera judicial, o el ataque a la propiedad privada, como en los alquileres. Pablo Casado, en cambio, ha actuado como hombre de Estado, dejando claro que España no se vende, y nosotros estaremos aquí para evitarlo. El Gobierno que propone Sánchez nos llevará a un caos económico".

"Asturias sale muy perjudicada con un Gobierno en España totalmente secuestrado por nacionalistas e independentistas. Ante esta situación inédita, el papel del PP en las instituciones es vital para ejercer de dique de contención ante un Gobierno que quiere imponer comunidades de primera y de segunda, así como para defender la unidad de España y la legalidad en el marco de nuestra Constitución. En Asturias, además, el problema es doble, porque tenemos a un presidente del Principado, Adrián Barbón, que se dedica a hacer la ola a Sánchez. ¿O algún asturiano a estas alturas cree que Adrián Barbón priorizará la defensa de nuestros intereses teniendo que enfrentarse a Adriana Lastra y a Pedro Sánchez?"

"Que Sánchez haya empezado su discurso teniendo que aclarar que 'España no se va a romper' y que 'el PSOE es un partido español' denota claramente lo que en realidad encierra esta investidura: un ataque frontal a la unidad de España. Sánchez ha pasado por encima del verdadero caballo de batalla de la investidura, que son las cesiones al independentismo catalán, vasco y gallego, y no ha explicado por qué va a conceder al separatismo una consulta en Cataluña después de haber dicho en reiteradas ocasiones que quería endurecer las penas por convocar referéndums. Me ha preocupado ver cómo los diputados socialistas asturianos se han plegado a las concesiones de Pedro Sánchez y van a votar a favor de que se les conceda a otros territorios lo que Asturias tanto necesita y se nos niega. Quiero apelar a la conciencia de los socialistas asturianos para que defiendan para nuestra región lo que se le da a Cataluña, al País Vasco, a Teruel. Mientras aquí seguimos a la cola de España".

"Hay un Gobierno de coalición que compromete una agenda que responde a los problemas de la gente corriente y una derecha hiperventilada que solo ofrece triple ración de odio y crispación".

"Hoy se ha vuelto a acreditar que Sánchez es el presidente de la mentira, haciendo todo lo contrario de lo que dijo en campaña, y el presidente contra los intereses de España, pues sus socios son precisamente los que quieren acabar con el país que conocemos. El presidente de la mentira y el empleado de sediciosos, golpistas, terroristas y la extrema izquierda. Hoy muchos votantes socialistas se avergüenzan de lo que han votado, porque se ha dado cuenta que que su voto se ha realizado sobre la base de un engaño, el engaño que dirige al PSOE, una mentira que se llama Pedro Sánchez, más preocupado por mantenerse en el poder a cualquier precio, incluso vendiendo España, que preocupado por los españoles".

"La posición de las fuerzas de la derecha y la extrema derecha ha sido simplemente deplorable y lamentable, usando el exabrupto, la mentira y el discurso apocalíptico para tapar sus propias miserias, acusando a los demás de golpes de estado que, en este país, siempre llegaron desde las filas de la derecha que aún hoy sigue sin condenar el fascista régimen franquista. El golpe de estado en todo caso será de quienes tratan de impedir el deseo expresado por la ciudadanía con sus votos a candidaturas legales, tratando de usar el sistema judicial contra la política e impulsando, aplaudiendo y jaleando decisiones de órganos administrativos que intervienen en política saltándose los ámbitos de sus propias competencias, y rasgándose las vestiduras cuando los tribunales europeos vapulean procedimientos judiciales viciados. Un debate en el que quienes apoyan la investidura ganan por goleada, en el fondo y en la forma. Y, desde una perspectiva autonómica, Asturias tiene que estar cohesionada ante las presiones particularistas para defender nuestra industria y la financiación".

"España necesita gobierno, presupuestos y agenda social, y mucho diálogo político para resolver el problema de Cataluña. Hoy se ha visto que el problema catalán se va a utilizar desde un punto de vista partidista no para resolverlo si no para confrontar. En resumen, ha quedado claro que necesitamos más derechos y menos derechas. Más derechos para las personas y menos derechas para enfrentar a las personas".

"Sorprende que el candidato a la Presidencia tenga que aclarar que con él no se va a romper España ni la Constitución. Excusatio non petita...Y viendo el debate se ve perfectamente como va a ser legislatura: absolutamente insoportable".

"El 'programa-estafa' presentado por Sánchez, basado en acuerdos que, además, son inconstitucionales, supondrá un gasto de 30.000 millones de euros en promesas incumplibles que disparará la deuda pública en favor de Cataluña y País Vasco, las comunidades más ricas, y agrandando las desigualdades para mayor empobrecimiento de Asturias".

"Pedro Sánchez ha desgranado un programa estrictamente socialdemócrata. En el caso de Asturias, se traduce, en primer lugar, en un refuerzo de la gestión del Estado de Bienestar, la eliminación progresiva de los copagos farmacéuticos, la reducción de las listas de espera de la dependencia o el aumento de las ayudas. En segundo lugar, este programa supone el refuerzo del presupuesto de la comunidad autónoma de Asturias, recientemente aprobado, y de los presupuestos y líneas políticas de los gobiernos socialistas, incluso en los años de la crisis. En tercer lugar, hay un refuerzo de la biodiversidad, un activo tan importante en Asturias".