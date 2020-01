Ábalos dice que no seguirá llenando el mapa de España con más infraestructuras

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, reveló ayer que su departamento ya no se dedicará a "llenar mapas con promesas de construcción de más y más nuevas infraestructuras". Aunque esta afirmación parece dejar en el aire la reclamada continuidad de la Autovía del Suroccidente (A-63) hacia Tineo, Cangas del Narcea y Ponferrada, la siguiente frase de Ábalos dejó una puerta abierta a la esperanza: "Ello no quiere decir que se deje de invertir, porque aún quedan corredores por completar, pero se hará de forma más razonable y eficaz". El Principado tratará de aferrarse a ese matiz para convencer a Ábalos de la necesidad de que la A-63 continúe, además de hasta Canero (Valdés) para unirse a la Autovía del Cantábrico, hasta Ponferrada. En todo caso, a partir de ahora, las infraestructuras de transporte no serán el fin en sí mismo del Ministerio, sino el medio para lograr su nuevo objetivo, el diseño de una Estrategia de Movilidad, Sostenible, Segura y Conectada, según avanzó Ábalos.