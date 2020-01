ERC exige una fecha "inminente" para la mesa de diálogo y acusa a Sánchez de incumplir el pacto

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incumplir el acuerdo de investidura de ERC y PSOE al aplazar el inicio de la mesa de diálogo entre gobiernos, y ha exigido que se ponga una fecha "inminente" a esta mesa en la reunión que Sánchez mantenga con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.



Lo ha dicho en un tuit después de que desde Moncloa se haya trasmitido que Sánchez aplaza el inicio de la mesa de diálogo a después de que se constituya un nuevo Govern tras las elecciones catalanas, algo que los republicanos ven como un "incumplimiento flagrante del acuerdo y una irresponsabilidad absoluta".



Ajornar la mesa de negociació és un incompliment flagrant de l'acord i una irresponsabilitat absoluta. No tenim temps per perdre. Queden molts mesos per les eleccions. És urgent obrir la via política.



A la reunió entre presidents cal posar data imminent a la mesa entre governs. — Sergi Sabrià (@sergisabria) January 30, 2020

"Aplazar la mesa de negociación es un incumplimiento flagrante del acuerdo y una. No tenemos tiempo que perder. Quedan muchos meses para las elecciones. Es urgente abrir la vía política. En la reunión entre presidentes hay que poner una fecha inminente a la mesa entre gobiernos", ha aseverado.Posteriormente, el partido republicano ha emitido un comunicado en el que afirma que "no tiene ningún sentido esperar a la constitución de un nuevo Govern porque l, es urgente y es imprescindible". Reitera que aplazar la mesa de negociación es "un incumplimiento flagrante" del acuerdo de investidura, y ha llamado tanto al PSOE y Podemos como a JxCat a la responsabilidad."Ya sabemos que algunos no la quieren (la mesa de diálogo) porque no se la sienten suya y otros no la quieren tampoco, porque la han hecho porque se han visto obligados, pero es un acuerdo firmado y si no se cumple será un incumplimiento flagrante para ERC", han advertido, en alusión velada a JxCat y socialistas, respectivamente. Por eso, los llama a "reflexionar y a hacer el favor dey esto pasa por reunir la mesa de negociación ya, como marca el pacto de investidura"."Por lo tanto, exigimos que en la reunión entre presidentes de la semana que viene sse reúna de manera inminente", concluye el comunicado.