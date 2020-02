Torra reclama evitar "falsas expectativas" con la mesa liderada por él y Sánchez

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este jueves evitar generar "falsas expectativas" con la mesa de diálogo entre gobiernos, liderada por él mismo y el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que dos equipos técnicos se encargarán de preparar para que se reúna ya en febrero.

Tras su encuentro con Sánchez en el Palau de la Generalitat, Torra ha comparecido ante los medios, después del presidente del Gobierno, y ha subrayado que esa mesa de diálogo debe abordar dos cuestiones que están en "la raíz del conflicto político", y que son, ha dicho, el "ejercicio del derecho a la autodeterminación" y el "fin de la represión".

"Sobre autodeterminación me ha trasladado que 'autogobierno dentro de la Constitución' y no he tenido respuesta sobre el fin de la represión", ha explicado Torra.

Aunque Sánchez se ha limitado a expresar su voluntad de presidir la primera reunión en febrero, Torra ha ido más allá y ha defendido que sean los dos presidentes quienes capitaneen todos los encuentros de la mencionada mesa de negociación. Lo contrario, ha advertido, no contribuirá en el mismo grado a la "resolución del conflicto político" porque carecería del "liderazgo" de "quienes representan en estos momentos Cataluña y España".



Largo recorrido

En la hora y media que ha durado la cita, Torra ha trasladado a Sánchez la necesidad de "reconocer" a los líderes independentistas "presos y exiliados" en el diálogo, pues ha subrayado que el movimiento independentista es mucho más que los partidos que integran el Govern.

En este sentido, el presidente catalán ha anunciado que convocará una reunión con los diferentes actores del independentismo catalán para explicarles cómo ha ido la reunión con Sánchez y para trasladarles también el documento de propuestas que le ha entregado el presidente, a fin de consensuar una estrategia "unitaria".

Torra ha rehusado opinar sobre el contenido de este documento -"no hemos tenido tiempo ni de entrar en los títulos", ha dicho- hasta que no lo haya estudiado en profundidad, pero ha aventurado que "en un solo Consejo de Ministros se podrían resolver la mitad" de los puntos que contiene, que no considera novedosos.

"Creo que hoy debía ser una reunión de más largo recorrido", ha reflexionado Torra, que ha coincidido con Sánchez en señalar que el camino del diálogo "será largo" y ha lamentado que el líder del Ejecutivo no le haya concretado una propuesta para resolver el "conflicto político" de forma democrática.