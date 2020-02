Lastra ve "bien" que Iglesias esté en la mesa de diálogo

La 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, ha reconocido este lunes que aún no ha visto borrador alguno de la reforma del Código Penal, un proyecto en el que está trabajando el Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo pero se ha mostrado contundente al referirse a que esa será una reforma que "no se negocia con los territorios", por lo que lo ha desligado de la mesa de diálogo pendiente de constituirse entre el Ejecutivo español y el Gobierno catalán. En un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Economía, Lastra no ha contestado a la pregunta de si el PSOE está dispuesto a separar la revisión del delito de sedición de la modificación para incluir el consentimiento expreso como condición para distinguir una agresión sexual de una relación consentida, como prefiere Unidas Podemos.

Sobre la exigencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de introducir la figura del mediador en esa mesa de trabajo con el gobierno español, Lastra ha rechazado la iniciativa por considerarla "una cosa del pasado" innecesaria, dado que el PSOE tiene la voluntad de iniciar ese diálogo de modo transparente, de manera que los mediadores sean "los 47 millones de españoles".

La secretaria general del partido y portavoz en el Congreso ha asegurado que el presidente Pedro Sánchez tiene el firme compromiso de "trabajar para superar" el conflicto con el independentismo en Cataluña, si bien ha admitido que para que la mesa sea exitosa es necesario que en el otro lado se sienten "unos interlocutores con el mismo convencimiento".

Lastra ha juzgado "interesante" la entrevista concedida por el líder de ERC, Oriol Junqueras, al programa 'Salvados' de La Sexta porque, en su opinión, sitúa los Presupuestos Generales del Estado "en el lugar en que deben estar, el Congreso" al tiempo que se ha mostrado "segura" se que "saldrán adelante porque serán excelentes".

Sobre la composición de la mesa, ha señalado que a ella no le importaría que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, formara parte de la delegación del Gobierno en esa mesa de diálogo, pero ha restado importancia sobre su composición porque el gabinete de ministros está "muy unido".

Otro tema que ha estado presente durante el desayuno informativo ha sido la polémica de las últimas semanas en torno a las relaciones entre España y Venezuela. La vicesecretaria general del PSOE ha señalado que el ministro José Luis Ábalos comparecerá en una comisión en el Congreso para hablar de "transporte y movilidad" y si a la oposición "no le interesan nada esos retos" porque solo quiere "ruido", "que pregunte por Venezuela".

Lastra ha lamentado que a la derecha "política y mediática" de este país solo le importe Venezuela "y si el ministro Ábalos se saludó durante cinco minutos, 10 o 20 con la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez". Ahora además, ha continuado, esa misma oposición está preocupada por si el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, "que ha ido a Venezuela decenas de veces en los últimos años, se ve con (Nicolás) Maduro o (Delcy) Rodríguez". Lastra ha asegurado que la agenda de los ciudadanos "va por otro lado; va por lo que hacemos en el Gobierno y en el Congreso de los Diputados y lo demás es ruido".

Ha insistido en que los socialistas aspiran a que en Venezuela cese el sufrimiento del pueblo "y haya unas elecciones libres y seguras, y para eso trabajan el PSOE y el Gobierno".