Renfe se disculpa por el mapa que sitúa a Vigo en Portugal

Que los mapas son una representación arbitraria de la realidad es un hecho, y con ello ironizaba, por ejemplo, el artista ourensano Xesús Carballido, que situó localidades gallegas en Cataluña y viceversa. No parece probable, en cambio, que Renfe quisiese cuestionar los fundamentos de la representación cartográfica al situar a Vigo en Portugal. Pero así lo acaba de hacer en el número de febrero de su revista Club + Renfe. Tras el revuelo causado en las redes sociales, la compañía ha pedido disculpas y ha prometido subsanar el fallo en próximos números de la revista.





Hola, @Renfe ¿Quién os hace los mapas? Habéis puesto Coruña en Arzúa, Ferrol cerca de Lugo, Lugo en Becerreá, Ourense por Verín, Vigo en Portugal... pic.twitter.com/bKBjy9Brgh — Arturo (@themarquesito) February 12, 2020

Grazas, Faro de Vigo:https://t.co/BQ8Fbvtw6P — Ruben Martins (@rubenlmartins) February 12, 2020

Eu sei que aos de Vigo sempre nos chamárom «portugueses», mas isto do mapa já me parece excessivo.



Horrez gain, «Irun» izenak ez dauka azenturik, ostia! https://t.co/aQUWT2tbJo — Jon Amil ?? (@AmilGZ) February 12, 2020

Se trata de una imagen con la que la empresa pública de ferrocarriles quiere exponer la intermodalidad que ofrecen sus líneas. El colocar a la ciudad olívica dentro de los límites lusos, y hacia al interior, no es, en cambio, el único error, que parece fruto de un lapsus en la maquetación.que en la realidad, por ejemplo. Se da la circunstancia de que este número de la revista, el 49, sirve como estreno de un rediseño "contemporáneo y más directo".Fue Ruben Martins, periodista liso del diario Público el que puso de manifiesto en Twitter el fallo. La anécdota le valió para una reflexión que muchos habitantes de la periferia peninsular podrían compartir :. Otro tuitero, Jon Amil, aprovechaba para ironizar sobre el calificativo de portugueses que se aplica a los vigueses, en el contexto de la rivalidad con A Coruña. Así lo expresaba: "Eu sei que aos de Vigo sempre nos chamárom 'portugueses' mas isto do mapa já me parece excessivo".