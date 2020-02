ERC pide no "alargar en exceso" la legislatura y que Junqueras sea el candidato

El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha pedido este viernes no "alargar en exceso" la legislatura y ha planteado que el líder de ERC, Oriol Junqueras, sea el candidato de la formación para las elecciones autonómicas en Cataluña pese a su inhabilitación.

"Plan 'A' Junqueras y plan 'B' Junqueras", ha sostenido Aragonès en una entrevista en la Cadena SER en la que ha señalado que los soberanistas continúan trabajando para recuperar la inmunidad y el escaño de Junqueras en el Parlamento Europeo.

Además, ha explicado que, "si no es posible" conseguir que "se levante la inhabilitación", ERC elegirá a su "cabeza de lista". "Tenemos muchos activos políticos. Yo también estoy (entre ellos)", ha apuntado.

En este contexto, el dirigente de ERC ha recordado que el propio Junqueras "se ha manifestado" públicamente en favor de que él pueda ser su sucesor. "Ha dicho que yo sería un buen candidato. Las decisiones serán colectivas, pero la opinión de Junqueras será muy, muy importante", ha apostillado.

En cualquier caso, Aragonès ha aseverado que los soberanistas catalanes están "preparados para cualquier escenario" y para defender su proyecto. "Las urnas nunca nos dan miedo", ha señalado, para después pedir no "alargar en exceso" la legislatura.

"Es su potestad (de Torra) desde el punto de vista legal. Debemos hacer lo más razonable y lo que facilite más la gestión del día a día. Se debe hacer un cierto 'reset', volver a repartir las cartas y que esto sirva para llegar a consensos", ha zanjado.



Sin alternativa a la mesa de diálogo

Por otro lado, el vicepresidente del Govern catalán se ha referido a la mesa de diálogo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que prevé que se reúna entre la próxima semana y la siguiente. "No hay una fecha exacta. Es un paso muy importante", ha celebrado.

Preguntado sobre la exigencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que haya un mediador en la mesa, Aragonès ha opinado que, "si no es posible" llegar a un acuerdo, no se puede "decir que no" al diálogo.

"Nosotros, atornillados a la mesa. Vamos a ser muy exigentes pero nos vamos a levantar nunca. Si hay unas condiciones mejores de las que hemos conseguido, pues mejor. Si alguien las puede mejorar, nuestro reconocimiento", ha asegurado.

En esta línea, ha alertado de que no conoce una "alternativa" mejor a la mesa de diálogo entre ambos gobiernos. "Y las que me puedo imaginar no son nada buenas", ha lamentado Aragonès, que sostenido que "el conjunto del independentismo no va a desaprovechar" la "oportunidad".