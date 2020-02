Manuela Carmena reconoce que "se equivocó" al crear Más Madrid

La exalcadesa de Madrid Manuela Carmena ha asegurado este viernes que "se equivocó" al crear la plataforma municipal de Más Madrid y ha recalcado que "no se volvería a presentar como alcaldesa" de la capital.

Así lo ha asegurado durante una entrevista del exconcejal socialista Antonio Carmona en Radio Inter, en la que Carmena ha dicho que la creación de Más Madrid fue con la intención de que la candidatura "no fuera un álbum de cromos de partidos".

"Me equivoqué porque me parecía que era imprescindible una plataforma. No una candidatura que fuera un álbum de cromos de partidos políticos", ha afirmado Carmena.

Ha insistido en que en el Ayuntamiento de Madrid no se puede designar como consejero a alguien que no sea previamente concejal. Por ello, conformó Más Madrid con personalidades de la sociedad civil y expertos con las que no era necesaria "la designación por parte de un partido".

"Me sorprendió muchísimo que los responsables de los partidos no lo entendieran así", ha recalcado Carmena, quien ha asegurado que una plataforma que "estaba pensada para la unión acabó siendo una en la que, sin venir a cuento, se recibió un castigo incomprensible".

Respecto al líder de Más País, Íñigo Errejón, Carmena lo ha calificado como un "político estupendo y muy joven" que podrá demostrar su valía a lo largo del tiempo porque "cuando las cosas no salen como tu quieres, te preparan para que salgan más adelante".

En las pasadas elecciones municipales de 2019, Carmena decidió conformar Más Madrid -en la que Íñigo Errejón la acompañó como candidato a la Comunidad de Madrid-, con la que pretendía desvincularse de la 'marca Podemos' y distinta a Ahora Madrid que estaba abierta a cualquier persona que se identifique con la izquierda.