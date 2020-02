Barbón reclama ante su partido un plan industrial parejo a la transición ecológica

El presidente del Principado, Adrián Barbón, intervino ayer en el Comité Federal del PSOE con dos mensajes claros: primero, la defensa de que la transición ecológica debe llevarse a cabo a la par que una defensa del sector industrial, clave en la economía asturiana; segunda, la necesidad de establecer una armonización tributaria para evitar que algunas comunidades autónomas se conviertan en paraísos fiscales respecto a otros territorios.

"Esta transición justa en la que no haya perdedores debe ser compatible con la defensa de una industria que se transforme para adaptarse a los nuevos tiempos", aseguró el presidente autonómico a la salida del cónclave, en referencia a su intervención ante Pedro Sánchez y el resto de barones socialistas.

Por ello, Barbón reclamó al Gobierno que avance en política industrial "algo que con el PP nunca existió", para así favorecer esos objetivos. El presidente autonómico se mostró, además, convencido de que las alegaciones que el Gobierno del Principado presentará al estatuto de la industria electrointensiva contribuirán a mejorar un documento que en sí consideró ya "un avance".

En cuanto a la armonización fiscal, destacó que existen "desequilibrios" entre las políticas tributarias de las autonomías, con especial referencia a Madrid. Estas diferencias afectan a Asturias, ya que la comunidad autónoma madrileña se ha convertido en "un paraíso en la tierra para los ricos". Por ello, Barbón defendió que se establezca un mínimo para una serie de tributos, de modo que se garantice un escenario de igualdad.

El presidente del Principado aplaudió el proyecto de ley de eutanasia ya que pretende "establecer un derecho, lo que no supone una imposición, sino la libertad para que en ese marco decidas si lo quieres aplicar o no". También se refirió a las críticas al plan de choque ferroviario y aseguró que ese plan de inversiones urgentes no invalida el proyecto de mejora de las cercanías que ya había planteado el Gobierno central y que se mantiene dentro de un marco temporal más amplio.