"Ciudadanos debe volver al centro", dice Francesc Carreras

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional y uno de los fundadores de Ciudadanos, ha manifestado que el partido ahora liderado por Inés Arrimadas "debe volver al centro". "Los partidos, si quieren tener personalidad, no tienen que ir en coalición. Sólo en casos muy extremos, que no es el actual. En todo caso, la coalición debería ser no sólo con el PP, también con el PSC, aunque no creo que el PSOE esté por la labor (...). C's debe volver al centro, que es el lugar que no debería haber perdido nunca, no ir a la derecha", señaló el intelectual barcelonés. Y añadió sobre Arrimadas como sucesora de Albert Rivera: "Es la figura pública, pero tiene que rodearse de un buen equipo". Sobre la situación interna tras la dimisión de Rivera, De Carreras afirmó: "Tiene que haber un acuerdo entre todas las corrientes para reforzar el partido y llenar este hueco tras el congreso".