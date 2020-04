Simón pide responsabilidad individual en la desescalada

Simón admite que "no tiene sentido" que los supermercados vuelvan a "masificarse" y que "si las familias pueden sacar a sus hijos a pasear mejor no llevarles".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha apelado este miércoles a la responsabilidad individual que va a cobrar mayor protagonismo en el camino hacia la desescalada y que jugará un papel fundamental a la hora de evitar futuros brotes epidémicos.

"Hasta ahora la consigna era quédate en casa, dura pero sencilla, pero dentro de bien poco vamos a tener una situación en la que, por la complejidad de las diferentes medidas que se vayan tomado para ir abriendo la movilidad, vamos a asumir mucha más responsabilidad a nivel individual", ha explicado Simón en rueda de prensa.

Este experto ha señalado que dependerá de ese comportamiento individual el que la transmisión de la enfermedad se mantenga en los niveles adecuados e incluso desaparezca o que volvamos a tener riesgo de brotes epidémicos importantes.

Así, de cara a un futuro escenario de transición, Simón cree fundamental garantizar el traspaso de la actual responsabilidad colectiva a otra individual.

En cuanto al momento en el que se podrá comenzar esta transición, no ha querido avanzar una fecha y ha destacado que se tienen que dar tres condiciones: garantizar que si hay un repunte de casos el sistema sanitario es capaz de absorberlo; hacer un seguimiento estricto y "de alta calidad" de los posibles positivos; y detectarlos de forma precoz y controlar cada caso que aparezca y a sus contactos para evitar el riesgo de la población general.

"Si podemos garantizar estas tres condiciones, se podrá empezar a plantear una posible transición", ha dicho Simón.

Lo que permitirá valorar la situación actual y también la evolución de la transmisión en las próximas semanas será el estudio de seroprevalencia, que se está ultimando y se iniciará en un plazo "muy breve", cuando se terminen de cerrar aspectos logísticos y de coordinación con las comunidades autónomas.

El estudio, que dará resultados preliminares desde el final de la primera semana de desarrollo, permitirá valorar el número de casos que se producirán en las próximas semanas.

Pero lo más importante, ha dicho, es que permitirá reorientar las medidas de control y de transición si fuera necesario.

Avisa de que en el supermercado hay más proximidad que en la calle

Fernando Simón ha advertido de que en el supermercado hay una proximidad mayor entre las personas que la que pueda tener una familia que pasea sola por la calle, aunque "no quiere decir que el riesgo sea mucho más elevado".

Simón respondía así al ser preguntado por el cambio de actitud del Gobierno al pasar en horas de permitir a los niños salir a la calle para acompañar a un adulto al supermercado, al banco o a la farmacia, a que puedan pasear a partir del próximo domingo.

"No tendría sentido que los supermercados volvieran a masificarse", ha dicho Simón, quien ha opinado que "si las familias pueden sacar ellos solos a sus hijos, a lo mejor pueden no llevarlos al supermercado", si bien ha insistido en que no supone un riesgo excesivo si se mantienen las distancias recomendadas (1,5 metros).

Según Simón, "un núcleo familiar que está viviendo junto en su domicilio durante todo este periodo supone el mismo riesgo de transmisión en su casa que en un sitio donde estén ellos solos".

"Por ello -ha asegurado- pasear ellos solos no supone un riesgo ahora mismo siempre y cuando no se junten con otras familias.

Respecto a si un adulto podrá salir a pasear con un niño o más, Simón se ha remitido a lo que establezca la orden que dictará el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el próximo sábado.

"Ahora mismo no podría decirle si se limitará a un niño o dos, será la orden la que lo decida. El equipo técnico estaremos en las discusiones, que empezaron ayer y aun se prolongarán durante unos días", ha explicado.

En cuanto a los niños de 14 a 18 años, ha recordado que ya podían salir a hacer actividades esenciales como hacer la compra, ir a la farmacia o sacar al perro a pasear, que podían "relajar un poco" el confinamiento.

Por ello, la decisión de fijar el límite de edad para salir a pasear en 14 años es "razonable".

Preguntado por el uso de mascarillas por parte de los niños cuando salgan a la calle, ha dicho que es una recomendación y ha opinado que "quizá es mejor darse la vuelta y esperar un rato" si se detectan aglomeraciones cuando se va a un supermercado.

Simón ha explicado que las recomendaciones de los expertos tienen que modularse posteriormente para comprobar si se pueden implementar correctamente.

Desde el punto de vista epidemiológico -ha advertido- "lo importante es eliminar los comportamientos de riesgo que pueden implicar una transmisión infectada y una persona susceptible".

Simón ha subrayado que cuando se ha tenido que realizar una "acción radical" se ha hecho, por ejemplo en las UCI, en las que "gracias al esfuerzo y, con problemas muy graves en algunas, hemos conseguido, en general, eliminar el riesgo de colapso, que en algunos lugares se estuvo "muy muy al límite".