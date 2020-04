Simón dice que ante "la situación favorable" se pueden tomar "medidas de alivio"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha señalado que la pandemia del coronavirus en España "está en fase de posible control". "Esto nos permite plantear situaciones de futuro", ha manifestado este sábado Simón, durante su intervención en la rueda de prensa del Comité Técnico de seguimiento diario del coronavirus.

Para el experto de Sanidad, España sigue "con la tendencia observada" y con una situación "parecida a la de los últimos días", algo que, a su juicio, "es una buena noticia" y una situación "muy favorable".

"Progresivamente tenemos que empezar a plantearnos las evoluciones en las medidas de alivio", ha subrayado Simón, destacando que este sábado ha habido un incremento del 1,7 por ciento en el número de fallecidos por coronavirus, 378 muertes más en las últimas 24 horas.

En este sentido, ha resaltado que la evolución "es favorable incluso en este indicador, que es mucho más tardío que el número de nuevos casos". "Es una situación muy favorable", ha sentenciado.

Por su parte, el total de contagiados por coronavirus asciende a un total de 223.759, al registrarse 2.944 positivos más este sábado, y ya son 95.708 personas las que se han recuperado, lo que supone 3.353 curados en las últimas 24 horas. "Hay un incremento de casos del 1,5 por ciento, que en principio confirmaría claramente la tendencia descendente que venimos observando", ha indicado el doctor Simón.



Vacuna

Por otro lado, Simón ha señalado que cree que "difícilmente" la vacuna contra el coronavirus esté lista para final de año. "Yo no me atrevería a dar una fecha, es muy difícil establecer un momento adecuado", ha manifestado.

En este sentido, ha añadido que, con la "experiencia" que tienen en vacunas previas, "no son cosas que, aunque se hagan rápidas, se haga en unos pocos meses".

Asimismo, Simón ha explicado que, una vez que se tenga la vacuna o las vacunas adecuadas, "se tiene que tener una capacidad de distribución rápida". "En cuanto tengamos un prototipo de vacuna que haya demostrado eficacia es mucho más fácil", ha precisado.

En este punto, ha asegurado que las empresas que están trabajando en el desarrollo de vacunas potenciales "están al mismo tiempo trabajando en las plantas de producción". "Yo creo que será relativamente rápido, pero es difícil", ha dicho. "Todavía no tenemos un tratamiento eficiente demostrado para el coronavirus, todavía no tenemos pruebas rápidas que nos den fiabilidad suficiente, todavía no tenemos un prototipo de vacuna que haya demostrado una eficacia, pero se están haciendo muchos esfuerzos", ha concluido el experto de Sanidad.