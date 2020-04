Sanidad asegura que España envió a la OCDE los datos de test desglosados

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este martes que España envió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) los datos de las pruebas de diagnóstico desglosadas por PCR y test serológicos y que ésta los utilizó "como consideró".

Simón se ha expresado de esta forma en rueda de prensa después de que el Gobierno haya pedido aclaraciones a la OCDE sobre cómo recoge el resto de países los datos del test de coronavirus, a raíz de las críticas recibidas y que consideran inflado el octavo puesto otorgado a España por el número de pruebas realizadas.

En la jornada de este lunes, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, aseguró en un tuit que se había actualizado la estadística de este organismo sobre las pruebas diagnósticas realizadas en los distintos países.

Entre otras cosas, Gurría afirmó que los datos mostraban el gran esfuerzo de muchos países de la OCDE a la hora de realizar las pruebas de coronavirus y se congratuló de que España se encontrara entre los diez países que más realizan.

Acompañaba el tuit con una gráfica del porcentaje de muestras realizadas por cada 1.000 habitantes, cuya fuente era la web Our World in Data, así como el gabinete de la Presidencia del Gobierno español.

El Ministerio de Sanidad español envió un comunicado precisamente en el que informaba de esta situación y desglosaba el número de pruebas por PCR y test serológicos, también por comunidades autónomas.

Así, especificó que las comunidades informaron de la realización de 1.345.560 pruebas con datos del pasado 23 de abril: 1.035.522 son test de PCR, (22 por cada 1.000 habitantes) y 310.038 test de anticuerpos (6,6 por cada 1.000 habitantes).

También el ministro Salvador Illa hizo referencia en rueda de prensa al informe de la OCDE y afirmó que España realizaba 28,6 test por cada 1.000 habitantes con lo que estaba por encima de la media de la OCDE que se sitúa en 22,9 por mil.

Sin embargo, el investigador de la Universidad de Oxford y fundador de la organización que cita como fuente la OCDE para realizar su estadística, Our World in Data, Max Roser, quiso aclarar, también en Twitter, que Gurría, en su tuit, no se había expresado claramente a la hora decir que la OCDE había actualizado los datos.

Según Roser, lo que hizo la OCDE fue añadir a la estadística los datos de España sin desglosar por pruebas diagnósticas y PCR, algo que impide comparar con los datos de otros países, ya que Our World in Data solo incluye las cifras de las PCR realizadas.

Que tanto Illa, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraran que España es los países que más pruebas de diagnóstico realizan, suscitó las críticas, entre otros del PP, que acusó de mentir al Ejecutivo y registró en el Congreso una batería de preguntas al respecto.

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias ha insistido este martes en que ha sido la propia España la que ha pedido una explicación a la OCDE de los datos que se mandaron, que este organismo los utilizó "como consideró".

Simón ha asegurado que se envió los datos separados por PCR y por test serológicos. "Toda esta información se dio a la OCDE y la OCDE la utilizó de la misma forma, entendemos, que la de los otros países de los que asumimos que también daban en esa tabla serologías y PCR", ha abundado.

Por su parte, Stefano Scarpetta, director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, subrayó este lunes, no obstante, que "los datos de la mayoría de los países se recogen como el número total de pruebas, pero no tenemos un desglose detallado de los datos entre PCR y pruebas serológicas".

Y añadió que había que tener en cuenta que los datos que están siendo enviados por todos los países "son preliminares", además, insistió en que se seguirán depurando y analizando los datos "para asegurar que se puede establecer comparación entre países".