El BOE publica cinco órdenes que regulan las fases 0 y 1 de la desescalada

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este domingo las cinco órdenes para regular las fases 0 y, en algunos casos, la 1 también de la desescalada, cuyos principales puntos se centran en la hostelería, la apertura al público de ciertos comercios y servicios, movilidad y restricciones sociales.

El Gobierno ha decidido ampliar del 30 al 50% el aforo permitido en terrazas de los establecimientos hosteleros a partir de la fase 1; también se permitirá reuniones de hasta 10 personas, mayor flexibilidad para acudir a velatorios, entierros y ceremonias eclesiásticas.

Según esta nueva orden, que entra en vigor este lunes 4 de mayo, el límite de 10 personas en las reuniones no se aplicará a personas convivientes y quedan excluidos de esas reuniones los "colectivos especialmente vulnerables a la enfermedad".

También se permitirá la reapertura de establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicios asimilados de hasta 400 metros cuadrados, y a los que se podrán acceder con cita previa y bajo importantes medidas de seguridad e higiene.

Los archivos podrán reabrir sus puertas y prestar servicios al público desde este lunes. Sus servicios serán preferentemente por vía telemática, no obstante, cuando sea absolutamente imprescindible, los ciudadanos podrán solicitar la consulta presencial con cita previa.

Será obligatorio el uso obligatorio de mascarillas en los transportes públicos, que durante la fase 0 mantendrán las actuales condiciones de uso.

Posteriormente podrán desplazarse en transportes privados de hasta nueve plazas, incluido el conductor, dos personas por cada fila de asientos; y en los transportes públicos colectivos se procurará garantizar la máxima distancia posible tomando como referencia la mitad de las plazas sentadas disponibles, y de dos viajeros por cada metro cuadrado en la zona para viajar de pie.

Asimismo se permitirán nuevamente las obras en las que no se produzca interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad de la obra; y también aquellas que se realicen en locales, viviendas u otras zonas delimitadas del edificio no habitadas, y a las que no tengan acceso los residentes mientras duren las obras.

Finalmente, el BOE publica también la orden que establece la puesta en marcha de un proceso flexible, de permanente diálogo y colaboración con las comunidades autónomas.