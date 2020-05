ERC votará en contra de la prórroga del estado de alarma

ERC se había ha abstenido hasta ahora en todas las votaciones sobre el estado alarma, aunque el miércoles se opondrá para mostrar su descontento con la gestión de Pedro Sánchez. Los republicanos se unirán a JxCat y la CUP en el rechazo a la medida al considerar que la "centralización ha sido un error".

Antes de que la ejecutiva republicana tomara esta decisión, la secretaria general republicana, Marta Rovira, ya había advertido en Ràdio 4 que "las cosas tienen que cambiar mucho" para que echara una mano al Gobierno, al valorar que "hay un abuso en la centralización", por lo que encima de la mesa de ERC está la reflexión de "si es mejor parar este estado de alarma".

Esa tesis es la que se ha impuesto en la ejecutiva. "Nos abstuvimos por responsabilidad y para dar un voto de confianza al Gobierno español. Pedimos rectificación en la retirada de competencias y espacios de soberanía. No lo han hecho. No han escuchado. No podemos seguir dando nuestros votos para facilitar este estado de alarma", reza el comunicado en el que la dirección del partido reclama que la Generalitat pilote el desconfinamiento en Cataluña.

Esquerra, cuyo voto fue determinante para la investidura de Pedro Sánchez, ha marcado abstención en todas las votaciones de la prórroga del estado de alarma, mientras que JxCat, su socio en el Govern, ya votó en contra la última vez al igual que la CUP y que Vox.

En un contexto en el que el PP parece que puede dejar de apoyar el estado de alarma y que hay voces en ERC que abogan por pasarse al 'no', el exportavoz de ERC se decanta por no moverse de la abstención, lo que facilitaría la victoria al Gobierno en la votación del miércoles.

Algo por lo que dentro del partido abogan voces como la del portavoz de ERC en el Congreso hasta el año pasado, Joan Tardà, que se había pronunciado en contra de que su partido de que se pase al 'no'. "Deseo que se mantenga la abstención", ha manifestado Tardà en Twitter. A su juicio, su partido debe seguir en una actitud "responsable" de criticar, proponer y sobre todo negociar", porque hay que "contemplar el bosque", y no solo "la primera hilera de árboles".



Malestar andaluz

El Gobierno andaluz mostró este lunes su preocupación ante la posibilidad de que Cataluña tenga un trato diferenciado en la desescalada y pueda iniciar el desconfinamiento por regiones sanitarias. "Nos preocupa mucho esa información -apuntó el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs)- y nos gustaría que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo desmintiera o aclarase estas circunstancias".

Marín subrayó que "no creemos que las negociaciones bilaterales con comunidades autónomas tengan que ser el criterio para establecer el sistema de desescalada", informa Julia Camacho.