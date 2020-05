Podemos quiere seguir en estado de alarma "hasta vencer a la pandemia"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha apostado este martes porque España siga en estado de alarma hasta que se consiga erradicar la pandemia del coronavirus, hasta que "los científicos digan que hemos vencido a la epidemia".

Echenique se ha pronunciado en estos términos durante la rueda de prensa telemática posterior a la Junta de Portavoces del Congreso, en la que ha confiado en que salga adelante este miércoles la prórroga del estado de alarma porque -ha dicho- "lo contrario sería una tragedia".

Ha evitado, sin embargo, dar detalles de las conversaciones del Gobierno y los grupos para lograr el sí de Cs y el PNV, en las que, según ha dicho, también los grupos parlamentarios como el suyo están participando.

Además de tachar de irresponsable al PP, que en principio no dará apoyo a la prórroga, y a los partidos que apuestan por el no, entre ellos ERC, Echenique ha defendido la idoneidad de que España siga en estado de alarma tanto tiempo como se necesite para vencer a la Covid-19.

No ha concretado un marco temporal, pero ha apostado por no buscar alternativas a la alarma hasta que se pueda afrontar la epidemia con herramientas ordinarias, no como sucede ahora, cuando se debe restringir la movilidad de los españoles, ha argumentado.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso ha considerado que "no tiene ni pies ni cabeza" la propuesta del PP, que sugiere que con cambios puntuales en la legislación se pueden aplicar las mismas restricciones que con la alarma.

"Meter este tipo de restricciones tan fuertes de derechos en leyes ordinarias no tiene ni pies ni cabeza. Es un experimento desesperado del PP con el único objetivo de poder atacar al Gobierno", ha incidido Echenique.

Y cree que España quedaría en una "situación muy peligrosa" sin las restricciones a los movimientos, o a la intervención de cadenas de suministros o de "ciertas capacidades productivas".

Sin embargo, no consideraría Echenique un fracaso del Gobierno no lograr este miércoles la prórroga. "El fracaso sería no estar a la altura de la situación que estamos viviendo", ha zanjado el portavoz.