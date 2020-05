Sanidad cree que "gran parte" de las comunidades puedan pasar a la fase 1

El director de Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón espera que gran parte de las comunidades autónomas puedan pasar a la Fase 1 a partir del próximo 11 de mayo y aunque el plazo establecido para presentar las solicitudes, ha precisado que se estudiarán las que presenten las CCAA hasta el jueves.

Así lo ha afirmado este martes durante la rueda de prensa habitual que ofrece en Moncloa desde que se decretó el estado de alarma. "Tenemos la confianza de que el día 11 una gran parte de las CCAA serán capaces de hacerlo", ha recalcado en referencia a que pasen a la Fase 1.

Con relación a las que no puedan el próximo lunes, el doctor Simón ha precisado que "probablemente" lo puedan hacer "en los días siguientes".

En este sentido, ha explicado que adaptar los sistemas informáticos y las estructuras sanitarias para cumplir con las condiciones que se piden en las órdenes de Sanidad para pasar de fase lleva un tiempo y no se puede implementar de un día para otro.

Con esto, insiste, lo que buscan es que las regiones tengan una capacidad de reacción muy precoz ante cualquier riesgo que pueda suponer un nuevo rebrote de la enfermedad. "Antes, cuando teníamos un número masivo de casos que superaban las capacidades del sistema, de los laboratorios, de hospitalización, de seguimiento de los contactos de los casos, creo que entenderán que no era un momento para ser tan finos en la hora de la detección de casos y tampoco era el objetivo en ese momento la detección tan precoz de estos casos", se ha justificado.

Pero ha dejado claro que "ahora sí" que hay un objetivo diferente y por lo tanto los indicadores y la forma de trabajar tiene que ser diferente y atención primaria, que toma un papel predominante cuando hace unos días, con el volumen de casos que había graves el papel más visible era el de la atención hospitalaria.



Se estudiará lo que llegue el jueves

El doctor Simón ha recordado que este miércoles finaliza el plazo para que las autonomías presenten las solicitudes de desescalada para las que quieran abrir territorios el lunes próximo, aunque admite que estudiarán las que lleguen también el jueves, pero no más allá de esa fecha para poder pasar a la Fase 1 el día 11.

Otra cosa es que las CCAA sí pueden presentar solicitudes en los días progresivos para pasar de Fase en otra fecha. "Las fechas se ponen de manera orientativa", ha admitido a pesar de reconocer que están recogidas en una orden. No obstante, aclara que la unidad que tiene que valorarlo, que es la Dirección General de Salud Pública y el CCAES, no tiene ningún inconveniente en dar cierta flexibilidad.

No obstante, ha admitido que necesitan un tiempo mínimo para valorar las solicitudes que se presenten y discutirlas con las CCAA y ha advertido de que lo importante no es presentar solicitudes, sino que se cumplan los requisitos necesarios que se piden para pasar de Fase. "Presentar solicitudes por que sí no tiene mucho sentido, las CCAA lo han entendido perfectamente y están trabajando en propuestas sólidas que puedan llevar a un desarrollo favorable a la transición en las siguientes fases", ha precisado.

Tampoco sabe aún qué CCAA han presentado ya las solicitudes porque estas llegan al Ministerio de Sanidad y luego se pasan a la Dirección General de Salud Pública. "No hemos recibido más que las que ya se valoraron en la orden de este fin de semana pasado, tres islas de Canarias y otras 3 de Baleares, de las que una ya pasó de fase y las otras dos se está evaluando ahora mismo", ha afirmado aunque no cree que haya ningún problema para que esas dos islas pasen de fase una vez que se aclaren algunos detalles.

Mucho más tarde del jueves, sería complicado tener tiempo de evaluarlas correctamente y en cuanto lleguen, se evaluarán conjuntamente con cada CCAA y tener una orden preparada para el fin de semana.