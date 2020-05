¿Qué comunidades autónomas pasarán este lunes a la fase 1?

La mayoría de comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, solicitará al Ministerio de Sanidad que sus territorios pasen a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes, aunque son varias las que solicitarán que se opte por la zona básica de salud y no por la provincia para permitir los avances.

El paso a la fase 1 de la desescalada implicará que los ciudadanos se puedan reunir con sus seres queridos (reuniones de hasta diez personas en casa o en la calla), la apertura de terrazas con un aforo del 50 % y la actividad de los comercios sin necesidad de cita previa con una capacidad máxima del 30 %.

Este miércoles vence el plazo para que las comunidades autónomas soliciten al Gobierno el avance de sus provincias desde la fase 0 a la 1, en la que sólo están las islas de Formentera, El Hierro, La Gomera y La Graciosa.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que se permitirá "flexibilidad" en los tiempos porque conlleva un "trabajo intenso", pero ha advertido de que en posteriores fases las peticiones, la documentación y los estudios técnicos han de llegar con una semana de antelación.

La mayoría de las comunidades autónomas adelantaron este martes su intención de pedir a Sanidad el permiso para avanzar en la desescalada.

Cantabria, Extremadura, País Vasco, Madrid, Canarias, Baleares, la Comunitat Valenciana, Murcia, Aragón y Castilla-La Mancha aspiran a pasar íntegramente de fase, mientras que Andalucía, Cataluña, Castilla y León pretenden que parte de su territorio avance en la desescalada.

La propuesta de desconfinamiento de Cataluña incluirá diversas zonas, seguramente las Terres de l'Ebre y otras de Lleida y Girona, pero, pero no estarán ni Barcelona ni muchas poblaciones del área metropolitana, que no cumplen las condiciones para pasar de fase. Aunque Madrid es de las regiones más afectadas por la pandemia, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha defendido que "puede y debe" iniciar la fase 1 la próxima semana: "El cinfinamiento no mata el virus, simplemente garantiza que el sistema sanitario no colapse y ese 'matchball' lo hemos salvado", ha dicho.

Castilla y León quiere que la unidad de referencia sea la zona de salud básica y no la provincia: tendría 26 preparadas para comenzar la fase 1 que englobarían a un total de 53.000 habitantes, mientras que las provincias que mejor preparadas estarían serían Zamora y Palencia.

La Junta de Andalucía cree que casi la totalidad de la comunidad está en condiciones de pasar a las fase 1: el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha destacado que cumple "perfectamente" los criterios del Gobierno central. "Cumplimos los requisitos de manera sobrada y propondremos al Ministerio la desescalada tanto provincial como de la mayoría de los distritos sanitarios de la comunidad, en concreto del 90 % de ellos, ha precisado Aguirre. Los mejores indicadores de la pandemia se registran en Almería y Huelva, mientras que los datos son peores en Jaén y Granada.

Optimistas se han mostrado también el en País Vasco: el portavoz del gobierno vasco, Josu Erkorera, ha afirmado que cumple "sin ninguna duda" los requisitos exigidos y que los datos de la evolución de la pandemia "son base suficiente" para demostrar que la comunidad puede dar "pasos adelante".

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha confirmado que solicitará formalmente que el paso a la fase 1 el próximo 11 de mayo, al cumplir la región "con todos los requisitos técnicos y sanitarios" y tras 28 días en los que apenas se han registrado nuevos contagios.

También desde Baleares la presidenta, Francina Armengol, ha anunciado que pedirá la inclusión de Menorca, Mallorca e Ibiza en la fase 1, en la que ya está Formentera. El archipiélago canario también confía en sumar a la fase 1 Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Fuerteventura.

Extremadura hará lo propio, al estimar que todas las áreas de salud de la región cumplen los parámetros establecidos por el Gobierno en el Plan de transición hacia la nueva normalidad.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se mostró convencido el domingo de que la Comunitat estará en condiciones de arrancar en fase 1 el próximo lunes y desde la Conselleria de Sanidad se asegura que cumplen con el criterio de capacidad en UCI y dispondrá de suficiente capacidad para test PCR.

La buena evolución de la pandemia y la baja presión hospitalaria son las responsables de que Asturias estime conveniente pasar de fase, si bien tratará de que el Ministerio de Sanidad permita que la desescalada se acelere en las comarcas donde no se han registrado contagios.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, quiere que la mayor parte de la comunidad pase directamente de fase al tener una incidencia "ínfima" de coronavirus y ésta será otra de las comunidades que prefieren que la desescalada se haga por zonas básicas de salud en lugar de por provincias.

Y Cantabria pedirá avanzar a la fase 1 al entender que cumple "sobradamente" con los criterios estipulados.

En Castilla-La Mancha, la evolución "hacia abajo" de la pandemia en las últimas semanas motivarán que el gobierno regional solicite el cambio de fase, al considerar que actualmente cumple con los parámetros exigidos y al estar por debajo de la media nacional en el número de nuevos contagios.

Por último, Navarra y La Rioja no han querido adelantar la decisión que transmitirán mañana al Ministerio de Sanidad.