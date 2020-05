Dimite la directora de Salud Pública de Madrid, contraria a pasar a la fase 1

La directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, ha dimitido este jueves de su cargo, decisión que se produce un día después de que la Comunidad de Madrid decidiera solicitar entrar en la fase 1 de desescalada, según han confirmado a Europa Press fuente conocedoras de la decisión y ha confirmado un portavoz de la propia Consejería de Sanidad.

Sigue aquí el minuto a minuto de la crisis del coronavirus

La renuncia de Fuentes se produce en el marco del largo debate que se ha producido en el Ejecutivo autonómico sobre si Madrid debía pedir o no al Ministerio de Sanidad entrar en dicha fase, que suaviza medidas de confinamiento.

En este sentido, fuentes próximas a la ya exdirectora de Salud Pública han explicado a Europa Press que ella no compartía esta postura y prefería mantener de momento la situación actual de nivel cero. Al no prosperar su criterio, ha decidido presentar su dimisión que se ha hecho oficial esta misma tarde.

Fuentes, nombrada para este cargo el 24 de septiembre en el Consejo de Gobierno, ha desarrollado su actividad profesional en el Servicio Madrileño de Salud en el ámbito hospitalario, en los hospitales 12 de Octubre, Infanta Cristina, Carlos III, Clínico San Carlos y La Paz.

En julio de 2015 fue nombrada ya directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, cargo que ostenta hasta enero de 2017.

Además, fue el cargo de la Consejería de Sanidad que emitió las primeras resoluciones de cese de actividad en centro de mayores y actividad docente presencial ante el impacto del coronavirus a principios de marzo.

La renuncia se produce una vez que la Comunidad de Madrid decidiera ayer en el Consejo de Gobierno presentar al Ministerio de Sanidad su propuesta de desescalada el 11 de mayo, al entender que cumplía con los criterios fijados por el Ejecutivo estatal. Para ello, se obligará además al uso de mascarillas en espacios cerrados.

Por otro lado, un portavoz de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha explicado a Europa Press que Fuentes ha presentado su renuncia oficial este viernes por la tarde, por lo que deja ya de ejercer este cargo.

Esta previsto que este jueves Madrid comunique al Ejecutivo estatal su decisión de optar a esta fase, con una propuesta técnica sobre los requisitos planteados por el Ejecutivo estatal.

La decisión del Ministerio, el viernes o el sábado

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón, ha anunciado hoy que las comunidades autónomas que cambien de Fase lo sabrán entre el viernes por la noche y el sábado. La fecha prevista para pasar de la Fase 0 actual a la Fase 1 es el próximo 11 de mayo.

Fernando Simón, quien ha dejado claro que la decisión última la adoptará el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que habrá un informe específico de cada una de las regiones, que cree que se hará público, en el que se precisen los criterios que se han utilizado y la valoración que se ha hecho de ellos en su conjunto. Este informe tendrá que estar firmado, dice, por la directora general.

Pero la capacidad de detección y seguimiento de los nuevos contagios, así como el número de camas UCI y de camas para enfermos de coronavirus tendrán gran peso en estas decisiones. Aunque para ciudades como Madrid, donde la movilidad es un factor importante, también habrá un informe del Ministerio de Transportes.

No obstante, el doctor Simón ha dejado claro que los criterios serán sanitarios y no económicos, al ser preguntado por la posibilidad de que la principal urgencia que ha pesado en Madrid para pedir el cambio de fase pueda ser económica.

"Los criterios sanitarios para pasar de fase son sanitarios, no económicos. Los criterios económicos los tendrá que dar quien corresponda y se tendrán que valorar si pesan mas o no que los sanitarios en otros grupos que no son aquellos en los que yo participo", ha remachado.

Ayuso pone al frente de Salud Pública al exdirector del hospital de Ifema

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto al exdirector del hospital temporal de Ifema, Antonio Zapatero, al frente de la dirección general de Salud Pública tras la dimisión de Yolanda Fuentes.

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha informado de que Zapatero será el encargado de liderar la salida de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus en la región.

Además, al ser designado también viceconsejero de Salud Pública se encargará también desde esta nueva viceconsejería de aplicar una estrategia enfocada en la evolución de residencias de mayores y de toda la coordinación socio-sanitaria en la región.

El exdirector médico del hospital temporal del recinto ferial de Ifema de Madrid será una "pieza clave" en la estrategia de la crisis sanitaria de la región, la desescalada o la realización de estudios epidemiológicos.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense, desempeñaba actualmente su labor profesional como jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

Madrid es la única comunidad autónoma que no ha aportado todavía al Gobierno nacional el documento donde justifica pasar a la fase 1 de la desescalda el 11 de mayo, según ha señalado la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.

Ayuso, sobre la dimisión de Fuentes: "No he tenido ocasión de hablar con ella"



Por otra parte, Isabel Díaz Ayuso ha declarado que no ha hablado con la exdirectora general de Salud Pública Yolanda Fuentes.

Fuentes próximas a la ya exdirectora de Salud Pública han explicado a Europa Press que ella no compartía esta postura y prefería mantener de momento la situación actual de nivel cero.

"No he tenido ocasión de hablar con ella, he estado ahora mismo cerrando una reunión que tenía con Atención Primaria para analizar la situación actual del Covid-19 y cómo nos íbamos a enfrentar al mismo las próximas semanas pero hoy es un día bueno para nosotros porque hemos reorientado la Consejería de Sanidad", ha señalado en una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press.

Sanidad emplaza a una nueva reunión a Madrid al no contar con la documentación



La Comunidad de Madrid ha planteado al Gobierno central el paso de la región a la fase 1 del Plan de Transición a la nueva normalidad, que arranca el próximo lunes, día 11, y ambas partes se han emplazado a un nuevo encuentro para estudiar la documentación técnica que todavía no se ha entregado por parte del Ejecutivo regional.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se han reunido este jueves con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruíz Escudero.

Desde el Ministerio se ha indicado que ambas partes mantendrán una nueva reunión una vez que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso haga entrega de la documentación técnica requerida, algo que de momento no se ha realizado.