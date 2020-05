Madrid señala que no ha adjudicado contratos a la cadena hotelera donde se hospeda Ayuso

La Comunidad de Madrid ha asegurado que el contrato para atender a personas mayores en hoteles adaptados ante la crisis del coronavirus fue adjudicado a la Coordinadora del Tercer Sector y que por "error" se hizo referencia a la cadena Room Mate como la entidad contratada en el Portal de Contratación, algo que fue subsanado de forma inmediata.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Políticas Sociales en referencia a la información publicada por 'Vanity Fair' donde se documenta una referencia en dicho Portal de la adjudicación por aproximadamente 565.000 euros a la hotelera Room Mate Group. Posteriormente, se modificó esa información para introducir el nombre correcto del adjudicatario, la Coordinadora del Tercer Sector, y se cambió también la cantidad a unos 250.000 euros.

Este contrato ya fue llevado al Consejo de Gobierno que dio cuenta la semana pasada de la tramitación de emergencia para destinar hasta 806.193,15 euros a los servicios necesarios para atender a las personas mayores en dos hoteles adaptados como residencias.

Este gasto contempla los servicios de alimentación, atención social, sanitaria, personal, así como limpieza, transporte, lavandería y seguridad a los residentes en los hoteles 'Room Mate Alicia' y 'Room Mate Alba', de la cadena Room Mate, alojamientos que se han puesto a disposición de la Comunidad de Madrid para que sean utilizados para uso residencial de las personas mayores.

No obstante, fuentes del departamento que dirige Alberto Reyero han explicado que actualmente solo está operativo para estas funciones el hotel 'Room Mate Alicia' (con unos 21 residentes estimados la semana pasada) y que la referencia publicada en el Portal de Contratación de aproximadamente de medio millón de euros corresponde al gasto que habrían supuesto los servicios en el 'Room Mate Alba', que aún no se han puesto en marcha.

En el contrato adjudicado por la Consejería de Políticas Sociales a la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, se especifica que el importe mensual del contrato es de 77.337,47 euros (IVA incluido) salvo la facturación de abril que ascendió a 71.624,84 euros.

También se especifica que el plazo de ejecución de este contrato se inició el 7 de abril de 2020 con las actuaciones preparatorias y de acondicionamiento del 'Hotel Room Mate Alicia' y finalizará en la fecha en la que desparezca la situación de emergencia que dio lugar a la orden de contratación.

En esa información se recoge el gasto de personal de atención a los usuarios de residencias derivados, el servicio de alimentación, los gastos derivados de material de protección, limpieza, desinfección y lavandería. Todo ello arroja una cifra de presupuesto de 71.624,84 euros en abril, a lo que se suma labores de adecuación de las instalaciones por valor de 8.431,16 euros.

En el pasado Consejo de Gobierno del 6 de mayo el Ejecutivo autonómico informó de que este contrato de servicio de atención a residentes trasladados se firmó en el marco de esta emergencia con la asociación Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid.

Respecto de este contrato, la portavoz adjunta del grupo parlamentario Unidas Podemos-IU-Madrid en Pie, Sol Sánchez, ha solicitado a la Mesa de la Asamblea poder tener acceso a este expediente de contratación, de cara a conocer si ha habido algún cambio de adjudicatario durante el proceso.

Room Mate Group: "Nunca han recibido dinero por esta ayuda"

Por su parte, la cadena hotelera Room Mate Group ha emitido un comunicado en el que reitera que no ha sido adjudicatario de ningún contrato con la Comunidad de Madrid.

"Nunca hemos solicitado, ni nos han adjudicado ni hemos recibido pago alguno desde ninguna de las consejerías u organismos de la Comunidad de Madrid, Generalitat de Cataluña, País Vasco, Nueva York, París, Florencia o Milán donde estamos prestando ayuda", han enfatizado desde Room Mate.

A su vez, han lamentado "profundamente" que un momento de crisis como este se esté utilizando su marca para "tergiversar la información". "Desde el inicio de esta crisis nuestra única intención ha sido la de ser solidarios, generosos y responsables con todos los colectivos que lo han necesitado cediendo siempre de manera gratuita y desinteresada todos nuestros establecimientos", ha agregado la compañía.

Pese a esta polémica, desde Room Mate Group seguirán apoyando "a todos los colectivos que lo necesiten" y subraya que hasta hoy es la única cadena que ha ampliado el plazo hasta el 31 de mayo, "acogiendo de manera gratuita a los sanitarios en sus establecimientos y así evitar posibles contagios".

Apartamento de larga estancia

Por otro lado, ayer reveló que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pagará 80 euros por noche por el apartamento de larga estancia donde se ha hospedado para gestionar la crisis sanitaria, desde que contrajo el coronavirus el pasado 16 de marzo.

Así lo aseguró el grupo hotelero en un comunicado en el que indicó que antes de comenzar el estado de alarma puso a disposición de la dirigente regional este apartamento dado que necesitaba "un lugar óptimo para la gestión de la crisis durante la situación excepcional".

Al hilo de las informaciones publicadas en distintos medios, desde la compañía hotelera lamentaron que se esté "malinterpretando esta situación", cuando ellos siguen centrados en su deseo de "contribuir a combatir la pandemia desde todos los frentes posibles".

Por su parte, fuentes del Gobierno regional ya habían asegurado a Europa Press que el coste de este alojamiento en ningún caso iba a suponer un gasto para las arcas de la Comunidad de Madrid.

Iglesias avisa de un posible nuevo caso de corrupción en el PP

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado este miércoles que si finalmente se demuestra que el apartamento de lujo en el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "se lo está pagando un empresario", será un nuevo "caso de corrupción" en el PP, y ha avisado de que la ciudadanía no lo va a consentir, y menos "en una situación de pandemia".

Así lo ha asegurado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, en la que el presidente del PP, Teodoro García Egea, le ha preguntado sobre las funciones que tendrá en el desconfinamiento, y le ha acusado de "olvidarse de la gente".

Tras defender que el Gobierno está velando por el interés general, Iglesias ha denunciado que, sin embargo, al PP es noticia "por defender el interés particular", en relación a la polémica que afecta a la presidenta madrileña por el apartamento en el que se está alojando durante la pandemia.

"Es muy grave que Ayuso sea noticia, no por vivir en un apartamento de lujo, que tiene derecho a vivir donde quiera, pero que se lo pague ella. Porque si no se lo está pagando ella, y se lo está pagando un empresario, de nuevo tenemos un caso de corrupción. Le aseguro que la ciudadanía en una situación de pandemia no va a consentir más casos de corrupción", ha advertido.

Aguado dice que el apartamento de Ayuso es un "asunto personal"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado que el apartamento en el que se ha hospedado Ayuso, desde que comenzó la crisis del coronavirus es "un asunto personal" de ella y que el Gobierno regional no ha pagado "un euro" por él.

"Esto es un asunto personal de la presidenta y si considera que tiene que dar algún tipo de explicación adicional tendrá que ser ella", ha señalado en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press. Lo que ha asegurado es que el Gobierno autonómico no ha pagado "un euro" por esta estancia.