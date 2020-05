Sánchez levantará "en días" la alarma en varias comunidades, pero Barbón discrepa

Pedro Sánchez anunció ayer a los presidentes autonómicos que "si nada se tuerce" el estado se alarma se levantará "en los próximos días" en muchas comunidades. Sin embargo, el mandatario asturiano, Adrián Barbón, discrepa y en la Conferencia de Presidentes de este domingo defendió que el estado de alarma se prorrogue, "como mínimo", hasta finales de junio. ¿El motivo? Que es, en su opinión, "la única norma jurídica que permite que no haya movilidad entre comunidades autónomas en un momento en el que no todas están en la misma fase de la evolución de la epidemia".

Todo lo contrario, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, del PP, reclamó en la undécima reunión dominical por videoconferencia que Galicia pueda salir del estado de alarma una vez que concluya la fase dos, en la que entrará, como Asturias, a partir de hoy, lunes. Y volvió a pedir que los gallegos puedan desplazarse libremente entre las cuatro provincias. La misma petición que hicieron los presidentes de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ambos del PSOE.

Riesgo de rebrote

Sin embargo, al también socialista Barbón le preocupa no la movilidad interprovincial, sino entre autonomías, dado que el Principado es comunidad uniprovincial. Para el presidente del Principado, si el 7 de junio el Congreso no aprueba una nueva prórroga del estado de alarma, "se producirá una entrada de personas que vienen de otras comunidades autónomas que están en otro estadio de la enfermedad y puede suponer un riesgo cierto de rebrote".

La ministra portavoz, María Jesús Montero, apeló al PP para que si el Gobierno tiene que solicitar una sexta prórroga, "reflexione" y "deje de estar instalado en el no", "poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos". De hecho, hay quien no descarta que Sánchez quiera sacar provecho de la prisa que tienen por salir del estado de alarma comunidades como Galicia, gobernada por el PP. Si, llegado el caso, no reúne apoyos suficientes para sacar adelante una sexta prórroga, el presidente del Gobierno dejaría en manos de las autonomías el resto de la desescalada. Pero, de haber un rebrote del covid-19, culparía a los populares.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofreció ayer otra muestra de esas prisas. Pese a que su territorio pasa hoy a la fase uno, la mandataria pidió aplicar medidas de las fases 2 y 3, como abrir centros comerciales al 40 por ciento, la vuelta progresiva a las empresas y flexibilizar horarios de los paseos.

Por otro lado, el Gobierno anunció por boca de su portavoz que el próximo mes de junio pondrá a disposición de las autonomías 6.000 de los 16.000 millones del fondo no reembolsable para luchar contra la pandemia, que se aprobará próximamente.