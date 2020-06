Interior admite ahora que cesó a Pérez de los Cobos por no comunicar actuaciones

"Intromisión, ninguna", ha subrayado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa celebrada este martes en Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha cerrado filas en torno a la versión que dio la pasada semana el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del cese del coronel jefe de la comandancia madrileña de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos.



El ministro ha negado reiteradamente afán alguno de injerencia en la actuación de la jueza de Madrid Carmen Rodríguez Medel, que en el Juzgado número 51 de Madrid instruye una denuncia por supuesta relevancia penal en la autorización de la manifestación del 8-M en Madrid. Para la ministra portavoz, "se ha puesto de manifiesto que no ha habido absolutamente ninguna intromisión ni ninguna injerencia en las actuaciones judiciales.



Todo lo contrario: se han evacuado de forma regular los informes y las actuaciones de auxilio judicial que se han solicitado por parte de la judicatura", ha dicho, para añadir: "Insisto: no ha habido ningún tipo de intromisión ni de injerencia por parte de la Guardia Civil ni de ningún mando del Ministerio del Interior".



Primer movimiento de Gámez

El cese de Pérez de los Cobos ha sido uno de los temas centrales en la rueda de prensa de Moncloa, después de que este martes trascendiera en 'El Confidencial'"por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones" del instituto armado como policía judicial, se entiende que en el caso que instruye la jueza Rodríguez Medel, si bien no se cita textualmente en la nota conocida este martes.Tras la publicación de la información de 'El Confidencial', este mismo martes Interior ha admitido que el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid se produjo poraunque ha subrayado en una nota a los medios que se refiere "a los solos efectos de conocimiento, no del contenido".María Jesús Montero ha intentado. Los cargos de libre disposición tienen que contar con el apoyo de los equipos que llegan a los diferentes ministerios. La remoción de un cargo de confianza no tiene ninguna justificación, hay que hacerlo cuando uno entiende que hay otras personas que pueden desarrollar en mejor medida las actuaciones de impulso que uno quiere dar". Y con esta explicación, ha secundado la versión dada por Grande-Marlaska del cese como resultado de unay, además, de un proceso de remodelación de la cúpula de la Guardia Civil.El ministro del Interior "cuenta con todo el apoyo del Gobierno de España y del presidente del Gobierno. Es unaque ha sido impecable en toda su trayectoria. Es una persona querida por el conjunto del Gobierno y de los ciudadanos", ha subrayado la ministra portavoz.La directora general de la Guardia Civil ha sido objeto de otra expresión de respaldo, pero sin elogios. Para la ministra portavoz, "la directora general de la Guardia Civilun número de mandos que son de libre designación. Le corresponde a la propia directora elegir. Así ha funcionado siempre. Llama la atención el interés que tienen algunos por hacer de esa remoción algo ajeno a la normalidad".La nota interna dedesvelada este martes menciona la pérdida de confianza y argumenta que el cese se pide "por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento". En concreto, el Ministerio subraya que el cese tuvo lugar porque se incumplió el procedimiento de comunicación de actuaciones, a los solos efectos de conocimiento,s, que se debe a la dirección de la Guardia Civil a través de la cadena de mando"."La confianza es un elemento nuclear en un cargo como el que ocupaba el coronel, para el que fue nombrado de forma discrecional, y que para el que se necesitan", recalca Interior, antes de hacer hincapié en que ni en el Ministerio ni en el instituto armado tuvieron acceso al informe, pese a que éste se llegó a filtrar "antes incluso de que las partes personadas en el proceso tuvieran acceso al mismo".Fuentes del Ministerio del Interior han explicado a la Agencia Efe que el coronel Diego Pérez de los Cobos comunicó al ministerio que había sido comisionado por la jueza como Policía Judicial para la investigación del, y que informó después de que la magistrada había pedido paralizar las actuaciones durante el estado de alarma. De los Cobos, según esas fuentes, comunicó a través del entonces director adjunto operativo , el mandato de la jueza paraen la causa que investiga la relación de los actos del 8-M con los contagios de la Covid-19 y si el Gobierno conocía los riesgos.Un atestado preliminar de la investigación, que recoge varios juicios de valor, bulos e imprecisiones, fue dado a conocer la pasada semana. Lo firman un capitán y un teniente de la Guardia Civil como instructor y secretario. Ambos realizaron el informe cone.En sus comparecencias públicas de estos últimos días, Grande-Marlaska siempre ha desligado la destitución y los relevos en la cúpula de la Guardia Civil de la investigación judicial sobre el inicio del contagio de coronavirus y el caso del 8-M.El pasado viernes en el Senado, ante las reiteradas críticas, el ministro aseguró que ni él ni nadie de su departamento o de la Guardia Civil había pedido el informe remitido a la juez Carmen Rodríguez-Medel.Después de que haya trascendido esta nota clasificada como "reservada", PP y Ciudadanos han pedido la dimisión de Marlaska. ". Debe dimitir de inmediato", ha afirmado rotundo el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en Twitter, mientras quediputado de Ciudadanos, ha vuelto a pedir su dimisión.Este mismo lunes,, en su primera reunión con la nueva cúpula de mando, liderada por el director adjunto operativo (DAO), Pablo Salas, y el Mando de Operaciones, Félix Blázquez.El mismo día, el BOE recogía el cese del general de la Benemérita en Canarias, tras la salida de los números 2 y 3 del instituto armado, después del caso de Pérez de los Cobos.