Sánchez apoya a Marlaska por "destapar la mal llamada policía patriótica"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha achacado este miércoles las críticas que está lanzando la oposición contra el ministro del Interior, por destituir al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, a que Fernando Grande Marlaska está "destapando la policía patriótica" del Gobierno 'popular'.

Así lo ha afirmado este miércoles durante la réplica del debate en el pleno del Congreso donde ha acudido a pedir el apoyo para sacar adelante la sexta y última prórroga del estado de alarma.

Sánchez había dicho en su discurso inicial que se comprometía a no entrar, durante su turno de réplica, a las provocaciones que le pudiera hacer la oposición. Pero el presidente ha atacado duramente al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, al reprocharle la llamada "policía patriótica" del Gobierno popular de Mariano Rajoy.

Se defendía así de las críticas que le ha lanzado la oposición por la decisión del ministro del Interior de destituir al coronel Diego Pérez de los Cobos por no haber informado a la directora de la Guardia Civil y al Ministerio de los informes que estaba haciendo su unidad para el juzgado que investiga la posible responsabilidad del Delegado del Gobierno de Madrid en la expansión del virus durante la manifestación del 8 de marzo que autorizó en la capital.

"Lo que ocurre es que el Ministro del Interior, que está destapando esa policía patriótica y colaborando con la justicia es Marlaska y por eso ustedes le atacan", ha espetado al líder del PP.

Según Sánchez, su Gobierno respeta y ha respetado siempre la independencia judicial y "no ha habido ni habrá una intromisión en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Y dirigiéndose a Casado y a Santiago Abascal ha espetado: "Sí les puedo garantizar una cosa a los españoles, mientras gobierne el PSOE y UP, con este gobierno no se va a producir nunca, nunca, nunca una mal llamada policía patriótica".

Y ha añadido que por más que busquen "no van a encontrar un destacamento de policías con equipo y sede propia destinado a defender las actividades del PP y de adversarios políticos y el encubrimiento de acciones del PP cuando gobernaba".

Y tras decir que él no es igual que Casado y Abascal, ha destacado que su gobierno ha aprobado una Oferta Publica de empleo que va a aumentar la tasa de reposición en el 120 por ciento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; han aprobado el tercer tramo de equiparación salarial y la "mayor cantidad de inversión pública" en la reconstrucción de las instalaciones e infraestructuras de Guardia Civil y Policía Nacional.



Marlaska dice ahora que no explica el cese "por respeto" a De los Cobos

En la sesión de control al Gobierno, Marlaska ha vuelto a dejar claro que no piensa dimitir por haber cesado a Pérez de los Cobos y ha asegurado que no quiso detallar los motivos de la destitución por respeto a la carrera profesional de este mando.

El titular de Interior ha precisado que fue el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, quien cesó al coronel a propuesta de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por pérdida de confianza y por la reestructuración que se lleva a cabo en el cuerpo.

Y ha indicado: "En un primer momento dije que las causas eran la remodelación y también de pérdida de confianza, pero no quise decir más porque tengo respeto a la carrera profesional de Pérez de los Cobos. Ustedes están indagando para perturbar esa carrera profesional y yo no estoy por la labor".

La primera en preguntarle ha sido la diputada del PP Ana Belén Vázquez, a quien le he parecido "increíble" ver aún a Marlaska en el hemiciclo "perdiendo su dignidad" al haber "fulminado" al coronel por, según ella, no haberse sometido y no haber entregado el informe de la Guardia Civil sobre el 8M que investiga una jueza de Madrid.

Tras resaltar que al ministro "le falta de humildad y le sobre soberbia", la diputada ha insistido en que Marlaska ha perdido legitimidad y es un "ministro acabado" al que han pedido su cese la Guardia Civil, los jueces y los fiscales.

"Prometo decir la verdad y toda la verdad", ha comenzado así Marlaska su respuesta antes de reiterar que ni él ni nadie de su departamento pidió a De los Cobos el informo ni saber su contenido.

Lo que sí hizo Gámez es preguntar por la filtración en un medio de comunicación de ese informe y por lo que había ocurrido, ya que también se había "omitido a la cadena de mando".

Ha arremetido contra el PP para decirle que a este partido no le importaba la filtración ni que Interior preguntara por ello, cuando además las filtraciones son un delito y menoscaban el derecho de defensa, toda vez que las partes no contaban con él.

Después le ha tocado el turno al diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, quien ha tachado de "tramposa e inmoral" la conducta del ministro. "Ya no queda nada de aquel magistrado que fue, que luchaba contra ETA. Ahora es un puro aprendiz de esbirro de un gobierno que pacta con ETA", le ha dicho.

"Váyase y deje la puerta abierta porque pronto le seguirán los señores Iglesias y Sánchez", ha concluido el diputado de Vox.

Marlsaka ha vuelto a defender el cese dentro de su competencia para elegir los cargos de libre designación. La medida adoptada puede ser "justa o injusta", ha añadido antes de preguntar si fue legal la decisión del exministro Juan Igancio Zoido de destituir a toda la cúpula de la Policía Nacional que había acabado con ETA.

Se ha preguntado también si fue legal que Zoido, en pleno verano, dictara una orden para "quitar" a los DAO".

Mientras el PP echa a mandos "por la puerta y no les dice ni adiós", el actual gobierno les dice por qué ha perdido la confianza y "nunca denostamos sus trayectorias".

Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha sido el autor de la tercera pregunta y ha calificado al ministro de "déspota" y de "mentiroso", a la vez que le ha pedido la dimisión.